Galatasarayda bitmeyen kabus! Sakatlıklar...

Milli maç araları G.Saray'a hiç yaramıyor. Geçen ayki arada birçok ismini kaybeden Aslan'a Sinan, Belhanda, Onyekuru ve Serdar da darbe vurdu
18 Kasım 2018 Pazar, 00:54:34
Güncelleme: 09:14:41
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Üst üste aldığı kötü sonuçların ardından birçok oyuncusu sakatlanan ve derbide cezalı duruma düşen sarı-kırmızılılar, Kayseri galibiyetiyle rahat bir nefes almış ve kendini milli araya atmıştı.
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13 günlük arada sakat oyuncuların iyileşmesini dört gözle bekleyen G.Saray'da üç kötü haberin daha gelmesi canları sıktı.
Üzerinde kara bulutların dolaştığı kulüpte ülkelerinin milli takımlarına giden ve durumu geldikten sonra belli olacak Belhanda ve Onyekuru ile G.Saray'la hazırlık maçına çıkıp adalesi yırtılan Sinan'ın ağır sakatlanması, tüm bu olanların üstüne tuz biber ekti.
Bunlara dün akşam milli maç öncesi ısınırken çalışmayı yarıda bırakan Serdar Aziz de eklendi.
Kasığındaki ağrı nedeniyle kadrodan çıkarılan Serdar'ın durumu bugün belli olacak. Onyekuru'nun yerine Muğdat'a, Sinan'ın yokluğunda Yunus Akgün'e forma şansı doğabilir.