Galatasaray'da bir sakatlık daha! Başakşehir maçında o da yok

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk edecek olan Galatasaray'da, sakatlıklar can sıkıyor. Dar bir rotasyon ile oynadığı için şikayetçi olan teknik direktör Fatih Terim'in, son gelen haberlerin ardından adeta eli kolu bağlandı. Aslan'da Falcao, Şener, Andone, Belhanda, Babel, Muslera ve Luyindama'nın ardından bir başka isim daha sakatlandı. Yıldız ismin Başakşehir'e karşı oynayamayacağı da kesinleşti. İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler ve muhtemel Başakşehir 11'i...

19 Kasım 2019 Salı 14:51 Güncelleme: 19.11.2019 16:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





