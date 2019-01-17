Galatasarayda bir ayrılık daha! Kazanacağı yıllık ücret... - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'da bir ayrılık daha! Kazanacağı yıllık ücret...
Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor... Devre arasında Garry Rodrigues'i Al Ittihad'a, Ozan Kabak'ı Stuttgart'a satan sarı kırmızılılarda bir ayrılık daha...
17 Ocak 2019 Perşembe, 16:39:43
Güncelleme: 16:43:13
Devre arası transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Galatasaray'da ilk hedef golcü transferiydi ancak işler bambaşka bir boyuta geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Önce, teknik direktör Fatih Terim, Instagram TV'den Eren Derdiyok ve Serdar Aziz'in Galatasaray'ın bundan sonraki planları arasında yer almayacağını duyurdu.
Daha sonra Garry Rodrigues bombası patladı ve oyuncu Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad'a gitti. Son olarak Ozan Kabak'ın da Stuttgart'a transferi gerçekleşti.
Belhanda konusunda da flaş gelişmeler yaşanırken Faslı oyuncunun yönetime 'Bırakın gideyim' mesajı verdiği ifade edilmişti.