Galatasarayda bir ayrılık daha! Kazanacağı yıllık ücret... - Galeri - Fotomaç
17 Ocak 2019, Perşembe
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Galatasaray'da bir ayrılık daha! Kazanacağı yıllık ücret...

Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor... Devre arasında Garry Rodrigues'i Al Ittihad'a, Ozan Kabak'ı Stuttgart'a satan sarı kırmızılılarda bir ayrılık daha...

17 Ocak 2019 Perşembe, 16:39:43 Güncelleme: 16:43:13
Galatasarayda bir ayrılık daha! Kazanacağı yıllık ücret...

Devre arası transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Galatasaray'da ilk hedef golcü transferiydi ancak işler bambaşka bir boyuta geldi.

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Galatasarayda bir ayrılık daha! Kazanacağı yıllık ücret...

Önce, teknik direktör Fatih Terim, Instagram TV'den Eren Derdiyok ve Serdar Aziz'in Galatasaray'ın bundan sonraki planları arasında yer almayacağını duyurdu.

Galatasarayda bir ayrılık daha! Kazanacağı yıllık ücret...

Daha sonra Garry Rodrigues bombası patladı ve oyuncu Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad'a gitti. Son olarak Ozan Kabak'ın da Stuttgart'a transferi gerçekleşti.

Galatasarayda bir ayrılık daha! Kazanacağı yıllık ücret...

Belhanda konusunda da flaş gelişmeler yaşanırken Faslı oyuncunun yönetime 'Bırakın gideyim' mesajı verdiği ifade edilmişti.

Galatasarayda bir ayrılık daha! Kazanacağı yıllık ücret...
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