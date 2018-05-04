Galatasaray'da başkanlık için son gün!

İŞTE CENGİZ'İ SEVDİREN O GEREKÇELER:

1- En zor dönemde aday oldu. Sorumluluk aldı.

2- Borçların ödenmesine büyük önem verdi. UEFA ile masaya oturdu. Başarılı bir sunum yaptı. 4 ay geriden gelen ödemeleri normale çevirdi. 3- Uzun zaman sona ilk kez taraftarı anlayan bir başkan oldu.

4- Cesur ve barışçıl davrandı. Kavga ve tartışmanın içinde yer almadı.

5- Kulübün önemli isimlerini bir araya getirdi. Fikirlerini aldı.

6- Sinerji yarattı, taraftarları takıma destek vermek için harekete geçirdi.

7- Takıma ve Fatih Terim'e pozitif katkı sağladı. Ne Terim'in işine karıştı ne futbolcuların...