Galatasaray'da başkanlık için son gün!
Galatasaray'ın normal şartlarda 19 Mayıs'ta yapılması beklenen ancak 26 Mayıs'a kalacağı tahmin edilen başkanlık seçimi için adaylar bugün yönetim kurulu listelerini vermek zorunda. Başkan adaylarının kulüp tüzüğünün ilgili maddesinde belirtilen tüm belgeleri ve yönetim kurulu aday listelerini bugün 18.00'e kadar Divan Başkanlığı'na teslim etmesi gerekiyor.
EFSANE BAŞKAN GERİ DÖNEBİLİR
G.Saray'da yönetim kurulu listelerinin hazırlandığı artık son rötuşların yapıldığı öğrenildi. G.Saray'da Başkan Mustafa Cengiz'in ligde şampiyon olunması halinde büyük kredi kazanacağı ve yeniden seçilebileceği konuşuluyor. G.Saray'ın efsane Başkanı Faruk Süren'in, eski yöneticilerden Mehmet Helvacı ile bir görüşme yaptığı ve aday olabileceği belirtildi. Süren, daha önce kendisine başkanlık için baskı yapıldığını açıklamıştı.
CENGİZ'DEN ÖZTÜRK SÜRPRİZİ
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in dün eski yöneticilerden Adnan Öztürk ile bir görüşme yaptığı öğrenildi. Cengiz'in Öztürk'e 2. Başkanlık gibi bir görev vermeyi teklif ettiği iddia edildi. Abdurrahim Albayrak'ın arasının limoni olduğu bilinen Öztürk'ün durumu merak ediliyor. Ayrıca Ribery transferinde adı duyulan Fatih Gökşen'in de listede olması gündemde.
ALİ DÜRÜST DE YARDIM EDİYOR
Başkan Mustafa Cengiz'in seçimi kazanmasında önemli rol oynayan Abdurrahim Albayrak, 26 Mayıs'taki kongre için de aktif olarak çalışıyor. Cengiz'le birlikte kader birliği yapmaya karar veren Albayrak herkes ile birebir kontak kurarak destek arıyor. Albayrak'ın en büyük destekçilerinden birisinin de adaylığı konuşulan Ali Dürüst olduğu öğrenildi. Ali Dürüst'ün bazı önemli isimlerin ikna edilmesinde pay sahibi olduğu belirtiliyor.
TARAFTARLARIN GÖNLÜNÜ KAZANDI
Galatasaray taraftarlarının büyük bölümü, liselilerin aksine 26 Mayıs'ta yapılacak olan seçimde Mustafa Cengiz'i yeniden Başkan olarak görmek istiyor. 20 Ocak'ta yapılan seçimde Cengiz'in seçilmesi için aktif rol oynayan taraftarların 26 Mayıs'ta yeniden seçilmesi için sosyal medyadan kampanya başlattı. Sarı-kırmızılılar, 'Cengiz'in niye yeniden başkan seçilmesi gerektiğini' maddeler halinde sıraladı.
İŞTE CENGİZ'İ SEVDİREN O GEREKÇELER:
1- En zor dönemde aday oldu. Sorumluluk aldı.
2- Borçların ödenmesine büyük önem verdi. UEFA ile masaya oturdu. Başarılı bir sunum yaptı. 4 ay geriden gelen ödemeleri normale çevirdi. 3- Uzun zaman sona ilk kez taraftarı anlayan bir başkan oldu.
4- Cesur ve barışçıl davrandı. Kavga ve tartışmanın içinde yer almadı.
5- Kulübün önemli isimlerini bir araya getirdi. Fikirlerini aldı.
6- Sinerji yarattı, taraftarları takıma destek vermek için harekete geçirdi.
7- Takıma ve Fatih Terim'e pozitif katkı sağladı. Ne Terim'in işine karıştı ne futbolcuların...
YILDIZ TAKMAYA HAZIRLANIYOR
Sportif AŞ'de dışarıdan görev alan Abdurrahim Albayrak, bir kez daha G.Saray'ın başarısının mimarları arasında yer alıyor. Mehmet Cansun, Ünal Aysal ve Duygun Yarsuvat dönemlerinde görev yapan Albayrak, sarı-kırmızılı ekip eğer lig kupasına ulaşırsa yönetici olarak 5. şampiyonluğunu kutlayacak.
ÖZBEK ŞOV YAPACAK
Dursun Özbek ilk günden beri Işın Çelebi ile sırt sırta yürüyordu... Bir ara Cemal Özgörkey yüzünden Çelebi ile arasına kara kedi girdi. Hatta o dönemde Başkan, Taner Aşkın'ı listeye dahil etti. Özgörkey'in Özbek'in listesinde olmama kararı alması üzerine Işın Çelebi geri döndü. Özbek, bugün vereceği yönetim kurulu listesinde hem Çelebi hem de Aşkın'le üyeleri etkilemeye çalışacak. Ayrıca Duygun Yarsuvat'ın oğlu Ömür Yarsuvat'ın da listede yer alması bekleniyor.
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