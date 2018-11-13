Galatasarayda Adebayor iddiası - Galeri - Fotomaç
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    13 Kasım 2018, Salı
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    Galatasaray'da Adebayor iddiası

    Ara transferde forvete takviye yapacak G.Saray'a Başakşehir'de yedeğe düşen Togolu golcünün teklif edildiği ileri sürüldü
    13 Kasım 2018 Salı, 00:16:25 Güncelleme: 08:06:11
    Galatasarayda Adebayor iddiası

    Bafetimbi Gomis'in yerine yazın süre yetmediği için transfer yapamayan ve forvette sıkıntı yaşayan Galatasaray'da Emmanuel Adebayor'un ismi gündeme geldi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasarayda Adebayor iddiası

    Abdullah Avcı'nın son 3 maçta şans vermediği Togolu golcünün, sarı-kırmızılı takıma teklif edildiği ileri sürüldü.

    Galatasarayda Adebayor iddiası

    Yönetimin, Adebayor'un ismini Fatih Terim'e sunduğu iddia edildi. 34 yaşındaki yıldız bu sezon Süper Lig'de 8 karşılaşmada şans bulurken 2 gol, 2 tane de asist üretti.

    Galatasarayda Adebayor iddiası

    Tecrübeli oyuncunun, Başakşehir ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.92 boyundaki Adebayor için kararı teknik direktör Fatih Terim'in vermesi bekleniyor.

    Galatasarayda Adebayor iddiası
    Galatasarayda Adebayor iddiası
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