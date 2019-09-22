Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan 'başkanlık' açıklaması!

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da tarihi cezalar ve rakiplerin başkan ve yöneticilerinin sarı-kırmızılı takıma yönelik ağır söylemleri camiada tepki ile karşılanmıştı. Galatasaray'da bu durumlar yaşanırken camia içinde kenetlenme bekleniyordu ancak kulislerde 'başkanlık krizi'nin yaşandığı iddia edilmişti. Abdurrahim Albayrak, başkanlığa adaylığını koyacağı şeklindeki haberlerle ilgili açıklama yaptı...

22 Eylül 2019 Pazar 14:41 Güncelleme: 22.09.2019 14:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





