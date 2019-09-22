Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan 'başkanlık' açıklaması! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Eylül 2019, Pazar
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Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan 'başkanlık' açıklaması!

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da tarihi cezalar ve rakiplerin başkan ve yöneticilerinin sarı-kırmızılı takıma yönelik ağır söylemleri camiada tepki ile karşılanmıştı. Galatasaray'da bu durumlar yaşanırken camia içinde kenetlenme bekleniyordu ancak kulislerde 'başkanlık krizi'nin yaşandığı iddia edilmişti. Abdurrahim Albayrak, başkanlığa adaylığını koyacağı şeklindeki haberlerle ilgili açıklama yaptı...
22 Eylül 2019 Pazar 14:41 Güncelleme: 22.09.2019 14:41
Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan 'başkanlık' açıklaması!

Galatasaray'da başkanlık krizi devam ediyor...

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Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan 'başkanlık' açıklaması!

Geçtiğimiz günlerde yapılan yönetim kurulu toplantısında İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak en yakın olağanüstü ya da olağan seçimde başkan adayı olacağını söylemişti.

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan 'başkanlık' açıklaması!

Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in, bu sözlere oldukça içerlediği belirtilmişti...

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan 'başkanlık' açıklaması!

Bazı yöneticiler de Abdurrahim Albayrak'ın başkanlık yürüyüşüne destek olacaklarını ifade ediyordu.

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan 'başkanlık' açıklaması!

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da bu konuda bir açıklama yapmıştı.

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