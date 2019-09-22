Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan 'başkanlık' açıklaması!

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da tarihi cezalar ve rakiplerin başkan ve yöneticilerinin sarı-kırmızılı takıma yönelik ağır söylemleri camiada tepki ile karşılanmıştı. Galatasaray'da bu durumlar yaşanırken camia içinde kenetlenme bekleniyordu ancak kulislerde 'başkanlık krizi'nin yaşandığı iddia edilmişti. Abdurrahim Albayrak, başkanlığa adaylığını koyacağı şeklindeki haberlerle ilgili açıklama yaptı...
22 Eylül 2019 Pazar 14:41
Güncelleme: 22.09.2019 14:41
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Galatasaray'da başkanlık krizi devam ediyor...
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Geçtiğimiz günlerde yapılan yönetim kurulu toplantısında İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak en yakın olağanüstü ya da olağan seçimde başkan adayı olacağını söylemişti.
Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in, bu sözlere oldukça içerlediği belirtilmişti...
Bazı yöneticiler de Abdurrahim Albayrak'ın başkanlık yürüyüşüne destek olacaklarını ifade ediyordu.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da bu konuda bir açıklama yapmıştı.