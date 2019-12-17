Galatasaray'a transfer müjdesi! Sözleşmesini feshetti

Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü ile son dakikalarda yediği gollerle 2-2 berabere kalan Galatasaray'da kötü gidiş sürüyor. Ligde 15 haftalık periyotta 21 puan kaybeden sarı-kırmızılılarda ara transfer dönemi çalışmalar hızlandı. Ocakta iç ve dış transferde birçok değişiklik yapacak olan ve eski futbolcusu Henry Onyekuru'yu kadrosuna katmaya hazırlanan Galatasaray'a bir transfer müjdesi daha geldi...

17 Aralık 2019 Salı 13:56 Güncelleme: 17.12.2019 13:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





