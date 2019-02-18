Galatasaray'a tarihi şok! "Diagne'den kazık yedik"

Diagne, Galatasaray formasıyla sahaya çıktığı 3 maçta ceza sahasında topla ortalama 2 kez buluşabildi. Kasımpaşa maçında topun ayağına dolandığı da gözlenen oyuncunun uyumla ilgili bir süreç geçirip geçirmediği ve bu durumun bu şekilde devam edip etmeyeceği merak konusu...