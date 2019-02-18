Galatasaray'a tarihi şok! "Diagne'den kazık yedik"
Galatasaray'da herkes Mbaye Diagne'yi konuşuyor... Sarı kırmızılıların Kasımpaşa ile karşı karşıya geldiği ve 4-1 kazandığı maçta Feghouli yıldızlaşırken, devre arasında transfer edilen Mbaye Diagne'nin performansı bir kez daha hayal kırıklığı yarattı. FOTOMAC.COM.TR
18 Şubat 2019 Pazartesi 10:35
Güncelleme: 18.02.2019 10:35
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Kasımpaşa maçında 4-1'lik sonuca rağmen Galatasaray'da sahanın en kötüsü olarak öne çıkan Mbaye Diagne için şaşırtan gerçekler...
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Kasımpaşa forması giydiği son 3 maçında karşılaşma başına ortalama 10.3 ceza sahasında topla buluşan Senegalli'nin sarı kırmızılılardaki istatistikleri adeta şoke etti.
Kasımpaşa ile oynanan maçın ilk yarısında ceza alanı içinde 2 net pozisyonda ağır kalan ve topun rakip oyuncuların müdahalesiyle pozisyonların sonlanması, tribünlerin yanı sıra sosyal medyada da tepki gördü.
Ayrıca Diagne, 90 dakika sahada kaldığı Kasımpaşa maçında rakip kaleye hiç şut atamadı. Bunun yanı sıra da girdiği 10 ikili mücadeleden sadece 3'ünü kazanabildi.
Diagne, Galatasaray formasıyla sahaya çıktığı 3 maçta ceza sahasında topla ortalama 2 kez buluşabildi. Kasımpaşa maçında topun ayağına dolandığı da gözlenen oyuncunun uyumla ilgili bir süreç geçirip geçirmediği ve bu durumun bu şekilde devam edip etmeyeceği merak konusu...