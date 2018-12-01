Galatasaraya sürpriz başkan adayı: Bahattin Demirbilek! - Galeri - Fotomaç
01 Aralık 2018, Cumartesi
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Galatasaray'a sürpriz başkan adayı: Bahattin Demirbilek!

Akhisarspor'u 2-1 geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde liderliğini sürdüren Rus takımının 2. Başkanı, gönül verdiği Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçını locasından izledi.
1 Aralık 2018 Cumartesi, 10:43:24 Güncelleme: 10:49:42
Galatasaraya sürpriz başkan adayı: Bahattin Demirbilek!

Bir tarafta Galatasaray genel kurul üyeliği ve başkanlık hayali; diğer tarafta ise Rus ekibi Krasnodar'ın ikinci başkanlığı...

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Galatasaraya sürpriz başkan adayı: Bahattin Demirbilek!

Akhisar'ı 2-1 geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde liderliğini sürdüren Rus takımının 2. Başkanı, gönül verdiği Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova karşılaşmasını da locasından izledi.

Galatasaraya sürpriz başkan adayı: Bahattin Demirbilek!

Rusya'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren ESTA Construction'ın sahibi olan Bahattin Demirbilek, Galatasaray sevgisini oğluna da yansıtmış; adı Aslan...

Galatasaraya sürpriz başkan adayı: Bahattin Demirbilek!

Krasnodar takımını 9 sene önce sıfırdan kurduklarını dile getiren Demirbilek, Krasnodar çevresinde 18 bin çocuk akademilerimizde eğitim alıyor. Bunların yarısı akademi içindeki okuldan da yararlanıyor. Ligde ilk yarıyı ikinci sırada bitirdik. Belki Zenit lider ama bütün istatistiklerde Krasnodar zirvede... Hedefimiz kendi akademilerimizde yetiştirdiğimiz 11 oyuncu ile Şampiyonlar Ligi maçı oynamak" ifadesini kullandı.

Galatasaraya sürpriz başkan adayı: Bahattin Demirbilek!

'Aktörler aynı'

Futbolun Türkiye'deki yapılanmasına dikkat çeken Bahattin Demirbilek, "Ben bir Galatasaray taraftarı olarak hayal kırıklığı yaşıyorum. Ama diğer kulüplere de baktığımızda hepimizin şapkasını önüne koyması gerekiyor. Dünyada son 20 senede her şey değişmiş. İş yapış sistemleri değişmiş, eğitim sistemleri değişmiş, iletişim değişmiş. Ülkelerin yönetim sistemleri değişmiş ama Türk futbolundaki aktörler yerli yerinde ve aynı sistemle bir yerlere varılmaya çalışılıyor. Değişen bir sonuç olmayacak" diye konuştu.

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