Galatasaraya sürpriz başkan adayı: Bahattin Demirbilek!

'Aktörler aynı'

Futbolun Türkiye'deki yapılanmasına dikkat çeken Bahattin Demirbilek, "Ben bir Galatasaray taraftarı olarak hayal kırıklığı yaşıyorum. Ama diğer kulüplere de baktığımızda hepimizin şapkasını önüne koyması gerekiyor. Dünyada son 20 senede her şey değişmiş. İş yapış sistemleri değişmiş, eğitim sistemleri değişmiş, iletişim değişmiş. Ülkelerin yönetim sistemleri değişmiş ama Türk futbolundaki aktörler yerli yerinde ve aynı sistemle bir yerlere varılmaya çalışılıyor. Değişen bir sonuç olmayacak" diye konuştu.