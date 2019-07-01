Galatasaray'a para yağacak

Galatasaray'da yüzler gülüyor. 3 isimde mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar birçok isim ile de görüşmelerini sürdürüyor. Kazandığı şampiyonluklarla maddi anlamda rahatlayan Galatasaray için yeni bir sponsorluk anlaşması yolda. İsim hakkı için uzun süredir görüşmeler yapan sarı-kırmızılılar'ın anlaşmayı kısa sürede açıklaması bekleniyor. Anlaşma sonrası Cimbom'un kasasına ciddi bir para girecek. İşte detaylar...

1 Temmuz 2019 Pazartesi 07:51 Güncelleme: 01.07.2019 07:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





