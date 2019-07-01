Galatasaray'a para yağacak

Galatasaray'da yüzler gülüyor. 3 isimde mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar birçok isim ile de görüşmelerini sürdürüyor. Kazandığı şampiyonluklarla maddi anlamda rahatlayan Galatasaray için yeni bir sponsorluk anlaşması yolda. İsim hakkı için uzun süredir görüşmeler yapan sarı-kırmızılılar'ın anlaşmayı kısa sürede açıklaması bekleniyor. Anlaşma sonrası Cimbom'un kasasına ciddi bir para girecek. İşte detaylar...
1 Temmuz 2019 Pazartesi 07:51
Güncelleme: 01.07.2019 07:51
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Son şampiyon Galatasaray'da yüzler gülüyor.
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Sarı-kırmızılılar Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu, yayın gelirleri ile kasasını doldururken Şampiyonlar Ligi katılım payı da sarı-kırmızılılarda ciddi bir rahatlama sağlayacak.
Galatasaray 2009-2010 sezonunda Türk Telekom'a stadın isim hakkını 10 yıl satmıştı. Bu sezon biten anlaşmayla sponsor arayışlarına girildi.
Cimbom'un bir süredir Kazakistan'dan bir firmayla stadın isim hakkı konusunda görüştüğü ortaya çıktı.
Sarı-kırmızılıların 3+2 yıl olmak üzere firmayla yıllığı 12 milyon dolar'dan anlaşma sağlaması bekleniyor.