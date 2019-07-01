Galatasaray'a para yağacak - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Temmuz 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'a para yağacak

Galatasaray'a para yağacak

Galatasaray'da yüzler gülüyor. 3 isimde mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar birçok isim ile de görüşmelerini sürdürüyor. Kazandığı şampiyonluklarla maddi anlamda rahatlayan Galatasaray için yeni bir sponsorluk anlaşması yolda. İsim hakkı için uzun süredir görüşmeler yapan sarı-kırmızılılar'ın anlaşmayı kısa sürede açıklaması bekleniyor. Anlaşma sonrası Cimbom'un kasasına ciddi bir para girecek. İşte detaylar...
1 Temmuz 2019 Pazartesi 07:51 Güncelleme: 01.07.2019 07:51
Galatasaray'a para yağacak

Son şampiyon Galatasaray'da yüzler gülüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'a para yağacak

Sarı-kırmızılılar Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu, yayın gelirleri ile kasasını doldururken Şampiyonlar Ligi katılım payı da sarı-kırmızılılarda ciddi bir rahatlama sağlayacak.

Galatasaray'a para yağacak

Galatasaray 2009-2010 sezonunda Türk Telekom'a stadın isim hakkını 10 yıl satmıştı. Bu sezon biten anlaşmayla sponsor arayışlarına girildi.

Galatasaray'a para yağacak

Cimbom'un bir süredir Kazakistan'dan bir firmayla stadın isim hakkı konusunda görüştüğü ortaya çıktı.

Galatasaray'a para yağacak

Sarı-kırmızılıların 3+2 yıl olmak üzere firmayla yıllığı 12 milyon dolar'dan anlaşma sağlaması bekleniyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN