Galatasaray'a dünya yıldızı! İşte yapılan teklif ve o cevap - Son dakika Galatasaray fotoğrafları - Fotomaç
17 Haziran 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'a dünya yıldızı! İşte yapılan teklif ve o cevap

Galatasaray'a dünya yıldızı! İşte yapılan teklif ve o cevap

Gelecek sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmayı amaçlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Valentine Ozornwafor ve Şener Özbayraklı ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılarda gözler forvet transferine çevrildi. Birçok yıldız isimle temas halinde olan Cimbom'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Golcü oyuncunun menajeriyle masaya oturan yönetim, ilk teklifini sundu. İşte detaylar...
17 Haziran 2019 Pazartesi 15:04 Güncelleme: 17.06.2019 15:04
Galatasaray'a dünya yıldızı! İşte yapılan teklif ve o cevap

Türkiye'de transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte Galatasaray'da hareketlilik başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'a dünya yıldızı! İşte yapılan teklif ve o cevap

Transferde geç kalmayan yönetim, elini çabuk tutarak tam 4 isimle anlaşma sağladı.

Galatasaray'a dünya yıldızı! İşte yapılan teklif ve o cevap

Aslan, anlaşmaya vardığı Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Valentine Ozornwafor ve Şener Özbayraklı transferlerini bu hafta içerisinde açıklayacak.

Galatasaray'a dünya yıldızı! İşte yapılan teklif ve o cevap

Transferde hızlı davranan sarı-kırmızılı kurmaylar, gözünü forvet bölgesine çevirdi.

Galatasaray'a dünya yıldızı! İşte yapılan teklif ve o cevap

Performansıyla istenileni veremeyen Mbaye Diagne'yi 15 milyon Euro'ya Suudi Arabistan ekiplerine satmayı planlayan Galatasaray, Senegalli golcü ile birlikte takıma dahil edilen Yunan golcüsü Kostas Mitroglou ile de yollarını ayırmayı planlıyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN