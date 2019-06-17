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Galatasaray'a dünya yıldızı! İşte yapılan teklif ve o cevap
Gelecek sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmayı amaçlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Valentine Ozornwafor ve Şener Özbayraklı ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılarda gözler forvet transferine çevrildi. Birçok yıldız isimle temas halinde olan Cimbom'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Golcü oyuncunun menajeriyle masaya oturan yönetim, ilk teklifini sundu. İşte detaylar...
17 Haziran 2019 Pazartesi 15:04
Güncelleme: 17.06.2019 15:04
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Türkiye'de transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte Galatasaray'da hareketlilik başladı.
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Transferde geç kalmayan yönetim, elini çabuk tutarak tam 4 isimle anlaşma sağladı.
Aslan, anlaşmaya vardığı Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Valentine Ozornwafor ve Şener Özbayraklı transferlerini bu hafta içerisinde açıklayacak.
Transferde hızlı davranan sarı-kırmızılı kurmaylar, gözünü forvet bölgesine çevirdi.
Performansıyla istenileni veremeyen Mbaye Diagne'yi 15 milyon Euro'ya Suudi Arabistan ekiplerine satmayı planlayan Galatasaray, Senegalli golcü ile birlikte takıma dahil edilen Yunan golcüsü Kostas Mitroglou ile de yollarını ayırmayı planlıyor.