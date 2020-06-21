Galatasaray'a çılgın teklif! Transfer için 27 milyon... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Haziran 2020, Pazar
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Galatasaray'a çılgın teklif! Transfer için 27 milyon...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle yaşadığı mali kaybı atlatmak adına oyuncu satışı yapmak isteyen Cimbom'da önemli bir gelişme yaşandı. Aktarılan bilgilere göre Galatasaray'a dev bir transfer teklifi yapıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
21 Haziran 2020 Pazar 12:12
Galatasaray'a çılgın teklif! Transfer için 27 milyon...

Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

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Galatasaray'a çılgın teklif! Transfer için 27 milyon...

Alacağı 3 puanla üst sıralardaki iddiasını sürdürmek isteyen Galatasaray, bir yandan da transfere odaklandı.

Galatasaray'a çılgın teklif! Transfer için 27 milyon...

Gelecek ve gidecek isimleri hemen hemen belirleyen Aslan'a bu kez dev bir teklif geldi.

Galatasaray'a çılgın teklif! Transfer için 27 milyon...

İddiaya göre Galatasaray, transfer için müzakerelerde oldukça ilerleme kaydetti.

Galatasaray'a çılgın teklif! Transfer için 27 milyon...

Aawsat.com adlı internet sitesinin konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haber şu şekilde oldu;

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