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Galatasaray'a çılgın teklif! Transfer için 27 milyon...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle yaşadığı mali kaybı atlatmak adına oyuncu satışı yapmak isteyen Cimbom'da önemli bir gelişme yaşandı. Aktarılan bilgilere göre Galatasaray'a dev bir transfer teklifi yapıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

21 Haziran 2020 Pazar 12:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





