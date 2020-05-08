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Galatasaray'a 2 metrelik forvet! Paul Onuachu transferini yazdılar
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun çalışmalarına başlayan sarı kırmızılılar için sürpriz bir isim gündeme geldi... Belçika basınında yer alan habere göre Aslan, 2 metrelik golcüyü kadrosuna katmak için çalışmalarına başladı! İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
8 Mayıs 2020 Cuma 15:54
Güncelleme: 08.05.2020 16:10
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Galatasaray'da transfer için hummalı bir çalışma yürütülüyor...
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Corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniyle lige veren arada Aslan, bir yandan gönderilecek isimlerin planlamasını yaparken, bir yandan da gelecek isimlerin planlamasını yapıyor.
Özellikle teknik direktör Fatih Terim yönetiminde devam eden çalışmalara Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak da dahil oluyor.
Sezonun sona ermesinin ardından Florin Andone'yi Brighton'a geri gönderecek Galatasaray, forvet mevki için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu sezon Radamel Falcao'nun yaşadığı ağır sakatlıklar ve talihsizlikler ligin ilk yarısında, gol yollarında büyük sorunlar yaratırken, Fatih Terim bunu bir kez daha yaşamak istemediğini dile getirdi ve operasyonunu buna göre yürütme kararı aldı.