Galatasaray'a 2 metrelik forvet! Paul Onuachu transferini yazdılar

Bu sezon Radamel Falcao'nun yaşadığı ağır sakatlıklar ve talihsizlikler ligin ilk yarısında, gol yollarında büyük sorunlar yaratırken, Fatih Terim bunu bir kez daha yaşamak istemediğini dile getirdi ve operasyonunu buna göre yürütme kararı aldı.