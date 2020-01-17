HaberlerGaleriGalatasaray ve Beşiktaş Brezilyalı yıldız için kılıçları çekti! Transfer...
Galatasaray ve Beşiktaş Brezilyalı yıldız için kılıçları çekti! Transfer...
İstanbul'un iki devi Galatasaray ve Beşiktaş, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için transfer harekatını sessiz ve derinden sürdürüyor... Bu bağlamda maliyeti uygun ve bütçesi düşük yıldızlarla görüşen devlerin, bir fırsat transferi için girişimlerde bulunduğu yazıldı! İşte Brezilya basınında yer alan o haber ve gelişmelerin detayları.... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
17 Ocak 2020 Cuma 11:57
Güncelleme: 17.01.2020 12:53
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Beşiktaş, ara transfer dönemi için çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar, kadrosuna Saracchi, Onyekuru ve Sekidika'yı dahil ederken, Beşiktaş Guilherme transferinin kapısından döndü...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yaptığı araştırmalarda yıldızlardan kaçınarak, takıma kolay adapte olabilecek ve şampiyonluk maratonundaki stresi kaldırabilecek isimlerle diyaloğa girmeyi tercih ediyor.
Beşiktaş ise, TFF'nin harcama limitine takılmadan ve ücret ödemeden yeni takviyelere imza attırmanın planlarını yapıyor... Siyah beyazlılar, son olarak Malatyasporlu Guilherme ile ilgilenmiş ancak transfer limitine takılmıştı.
Süper Lig'in 18. haftasında maçlara çıkacak her iki kulüp de henüz transfer hareketliliğini sonlandırmazken, konu ile ilgili Brezilya basınından flaş iddia ortaya atıldı! Buna göre Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer için gizli bir şekilde kıyasıya mücadele ettiği ortaya çıktı!
GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ PAQUETA'NIN PEŞİNDE!
Torcedores.com'un haberine göre Galatasaray ve Beşiktaş, Milan'ın geçtiğimiz sezon Flamengo'dan yaklaşık 40 milyon euro gibi dev bir ücretle kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha Lucas Paqueta'nın peşine düştü!