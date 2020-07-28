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Galatasaray transferi Bodrum'da bitiriyor! Fenerbahçe'ye dev çalım
Gelecek sezon adına transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu milli futbolcunun transferini bitirebilmek için Bodrum'da flaş bir görüşme gerçekleştirdi. 'Tercihim Galatasaray' diyen yıldız futbolcunun 4 gün içerisinde sarı-kırmızılı ekibe imza atması bekleniyor. İşte detaylar...
28 Temmuz 2020 Salı 12:09
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Süper Lig'de beklentilerin uzağında bir sezon geçiren Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalar hızlandı.
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Kadosunu baştan aşağı yenilemeyi planlayan Galatasaray'da, takımdan ayrılacak isimlerin yanında transferde anlaşma sağlanan yıldızlar da belli olmaya başladı.
Daha önce Andone, Nagatomo, Onyekuru, Selçuk İnan ve Mariano ile yollarını ayıran Galatasaray, Sivasspor'dan Emre Kılınç ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Mert Hakan Yandaş'ı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, bu transferin rövanşını almaya ise çok yaklaştı.
FENERBAHÇE'YE DEV ÇALIM!
Süper Lig'de 6. tamamlanan sezonun ardından büyük bir yapılanma içerisine giren ve Ağustos ayının ilk bölümüne tüm transferleri yetiştirmeye çalışan sarı-kırmızılılarda en büyük hedeflerden biri Kaan Ayhan'ın transferi.