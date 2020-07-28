Galatasaray transferi Bodrum'da bitiriyor! Fenerbahçe'ye dev çalım - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Temmuz 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray transferi Bodrum'da bitiriyor! Fenerbahçe'ye dev çalım

Galatasaray transferi Bodrum'da bitiriyor! Fenerbahçe'ye dev çalım

Gelecek sezon adına transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu milli futbolcunun transferini bitirebilmek için Bodrum'da flaş bir görüşme gerçekleştirdi. 'Tercihim Galatasaray' diyen yıldız futbolcunun 4 gün içerisinde sarı-kırmızılı ekibe imza atması bekleniyor. İşte detaylar...

28 Temmuz 2020 Salı 12:09
Galatasaray transferi Bodrum'da bitiriyor! Fenerbahçe'ye dev çalım

Süper Lig'de beklentilerin uzağında bir sezon geçiren Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalar hızlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray transferi Bodrum'da bitiriyor! Fenerbahçe'ye dev çalım

Kadosunu baştan aşağı yenilemeyi planlayan Galatasaray'da, takımdan ayrılacak isimlerin yanında transferde anlaşma sağlanan yıldızlar da belli olmaya başladı.

Galatasaray transferi Bodrum'da bitiriyor! Fenerbahçe'ye dev çalım

Daha önce Andone, Nagatomo, Onyekuru, Selçuk İnan ve Mariano ile yollarını ayıran Galatasaray, Sivasspor'dan Emre Kılınç ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Galatasaray transferi Bodrum'da bitiriyor! Fenerbahçe'ye dev çalım

Mert Hakan Yandaş'ı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, bu transferin rövanşını almaya ise çok yaklaştı.

Galatasaray transferi Bodrum'da bitiriyor! Fenerbahçe'ye dev çalım

FENERBAHÇE'YE DEV ÇALIM!

Süper Lig'de 6. tamamlanan sezonun ardından büyük bir yapılanma içerisine giren ve Ağustos ayının ilk bölümüne tüm transferleri yetiştirmeye çalışan sarı-kırmızılılarda en büyük hedeflerden biri Kaan Ayhan'ın transferi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA