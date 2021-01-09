Galeri Galatasaray Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den flaş karar! Gençlerbirliği maçında...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den flaş karar! Gençlerbirliği maçında...

Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan, 17. haftada ise deplasmanda Konyaspor'a 4-3'lük skorla boyun eğen Galatasaray, bugün oynanacak Gençlerbirliği maçında sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, 3 puanı hanesine yazdırıp yeniden çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği karşısında sahaya çıkması beklenen 11'i...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den flaş karar! Gençlerbirliği maçında...

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