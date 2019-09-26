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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim derbi planını hazırladı!
Fenerbahçe bir lig maçında son olarak 18 Ekim 2014'te yenen Galatasaray, taraftarı önünde galibiyet hasretine son vermek için sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim de bu doğrultuda sahaya süreceği 11'i belirlemiş durumda. İşte dev derbide öne çıkan rakamlar ve Fatih Terim'in 11'i...
26 Eylül 2019 Perşembe 08:48
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Club Brugge ve Yeni Malatya maçlarından beraberlikle ayrılan Galatasaray, Fenerbahçe derbisine kilitlendi.
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Lige iyi bir giriş yapamayan sarı-kırmızılı ekipte galibiyetten başka bir sonuç düşünülmüyor.
Yeni Malatyaspor maçında rotasyona giden ve yıldızlarını dinlendiren Cimbom, Fenerbahçe karşısında yeni yıldızlarıyla sahnede olacak.
Fatih Terim Fenerbahçe maçı için A ve B planını da hazırladı. İşte dikkat çeken rakamlar ve Fatih Terim'in belirlediği iki 11...
DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR
Galatasaray geçen sezon Fenerbahçe karşısında Donk ve Linnes ile 2-0 öne geçse de Valbuena ve Jailson'un gollerine engel olamamıştı.