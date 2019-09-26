Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim derbi planını hazırladı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Eylül 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim derbi planını hazırladı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim derbi planını hazırladı!

Fenerbahçe bir lig maçında son olarak 18 Ekim 2014'te yenen Galatasaray, taraftarı önünde galibiyet hasretine son vermek için sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim de bu doğrultuda sahaya süreceği 11'i belirlemiş durumda. İşte dev derbide öne çıkan rakamlar ve Fatih Terim'in 11'i...
26 Eylül 2019 Perşembe 08:48
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim derbi planını hazırladı!

Club Brugge ve Yeni Malatya maçlarından beraberlikle ayrılan Galatasaray, Fenerbahçe derbisine kilitlendi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim derbi planını hazırladı!

Lige iyi bir giriş yapamayan sarı-kırmızılı ekipte galibiyetten başka bir sonuç düşünülmüyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim derbi planını hazırladı!

Yeni Malatyaspor maçında rotasyona giden ve yıldızlarını dinlendiren Cimbom, Fenerbahçe karşısında yeni yıldızlarıyla sahnede olacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim derbi planını hazırladı!

Fatih Terim Fenerbahçe maçı için A ve B planını da hazırladı. İşte dikkat çeken rakamlar ve Fatih Terim'in belirlediği iki 11...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim derbi planını hazırladı!

DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR

Galatasaray geçen sezon Fenerbahçe karşısında Donk ve Linnes ile 2-0 öne geçse de Valbuena ve Jailson'un gollerine engel olamamıştı.

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