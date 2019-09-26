Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim derbi planını hazırladı!

Fenerbahçe bir lig maçında son olarak 18 Ekim 2014'te yenen Galatasaray, taraftarı önünde galibiyet hasretine son vermek için sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim de bu doğrultuda sahaya süreceği 11'i belirlemiş durumda. İşte dev derbide öne çıkan rakamlar ve Fatih Terim'in 11'i...

26 Eylül 2019 Perşembe 08:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





