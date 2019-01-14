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Galatasaray taraftarını heyecanlandıran tweet!
Fransız gazeteci, Galatasaray'da Belhanda'nın ayrılması halinde o ismin transfer edileceğini duyurdu.
14 Ocak 2019 Pazartesi, 12:47:00
Güncelleme: 12:49:03
Galatasaray, Fransa'da Nimes forması giyen Teji Savanier'i transfer etmek için harekete geçti.
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Gazeteci Romain Collet-Gaudin, Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu konusunda yaptığı transfer teklifini takipçileriyle paylaştı.
Fransız gazeteci Romain Collet-Gaudin, Galatasaray'ın Nimes'te forma giyen orta saha oyuncusu Teji Savanier için 6 milyon Euro teklif ettiğini açıkladı.
Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Romain Collet-Gaudin, yaptığı Teji Savanier paylaşımı ile Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.
Belhanda'yı Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a göndermeye hazırlanan sarı kırmızılılar, Faslı yıldızın boşluğunu Teji Savanier ile doldurmak istiyor.