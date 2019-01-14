Galatasaray taraftarını heyecanlandıran tweet! - Galeri - Fotomaç
14 Ocak 2019, Pazartesi
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Galatasaray taraftarını heyecanlandıran tweet!

Fransız gazeteci, Galatasaray'da Belhanda'nın ayrılması halinde o ismin transfer edileceğini duyurdu.
14 Ocak 2019 Pazartesi, 12:47:00 Güncelleme: 12:49:03
Galatasaray taraftarını heyecanlandıran tweet!

Galatasaray, Fransa'da Nimes forması giyen Teji Savanier'i transfer etmek için harekete geçti.

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Galatasaray taraftarını heyecanlandıran tweet!

Gazeteci Romain Collet-Gaudin, Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu konusunda yaptığı transfer teklifini takipçileriyle paylaştı.

Galatasaray taraftarını heyecanlandıran tweet!

Fransız gazeteci Romain Collet-Gaudin, Galatasaray'ın Nimes'te forma giyen orta saha oyuncusu Teji Savanier için 6 milyon Euro teklif ettiğini açıkladı.

Galatasaray taraftarını heyecanlandıran tweet!

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Romain Collet-Gaudin, yaptığı Teji Savanier paylaşımı ile Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.

Galatasaray taraftarını heyecanlandıran tweet!

Belhanda'yı Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a göndermeye hazırlanan sarı kırmızılılar, Faslı yıldızın boşluğunu Teji Savanier ile doldurmak istiyor.

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