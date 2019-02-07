Galatasaray takım olarak Adanaya gidiyor! - Fotomaç
07 Şubat 2019, Perşembe
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Galatasaray takım olarak Adana'ya gidiyor!

Galatasaray Futbol Takımı, babası vefat eden Fatih Terim'i yalnız bırakmamak için Adana'ya gidiyor...
7 Şubat 2019 Perşembe, 11:18:43 Güncelleme: 11:24:57
Galatasaray takım olarak Adanaya gidiyor!

Dün tedavi gördüğü hastanede vefat eden Talat Terim'in cenazesine katılmak için iş ve spor dünyasının önemli isimleri Adana'ya hareket etti.

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Galatasaray takım olarak Adanaya gidiyor!

Talat Terim'in cenazesine katılmak için Adana uçağında Galatasaray Kulübü eski başkanı Dursun Özbek, eski Milli futbolcu, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, teknik direktör Tolunay Kafkas, Nedim Yiğit, Prof.Dr. Bülent Bayraktar, sarı kırmızılı idareci Metin Karakaya ile Sedat Vanizör, eski yöneticiler Yurdaşen Karahasan, Celal Gürcan, Alper Üner, Milli Takımlar Müdürü Hüseyin Coşkun yer aldı.

Galatasaray takım olarak Adanaya gidiyor!

Hürriyet'in haberine göre bu isimlerle birlikte Galatasaray Futbol Takımı da Fatih Terim'i zor gününde yalnız bırakmak istemedi.

Galatasaray takım olarak Adanaya gidiyor!

Dün tedavi gördüğü hastanede vefat eden Talat Terim'in Adana'daki cenazesine Galatasaray Futbol Takımı da katılacak.

Galatasaray takım olarak Adanaya gidiyor!

Sarı kırmızılı oyuncular, teknik heyet ve yöneticiler Galatasaray takım uçağı ile Adana'ya gelerek cenazeye katılacak.

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