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Galatasaray takım olarak Adana'ya gidiyor!
Galatasaray Futbol Takımı, babası vefat eden Fatih Terim'i yalnız bırakmamak için Adana'ya gidiyor...
7 Şubat 2019 Perşembe, 11:18:43 Güncelleme: 11:24:57
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Talat Terim'in cenazesine katılmak için Adana uçağında Galatasaray Kulübü eski başkanı Dursun Özbek, eski Milli futbolcu, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, teknik direktör Tolunay Kafkas, Nedim Yiğit, Prof.Dr. Bülent Bayraktar, sarı kırmızılı idareci Metin Karakaya ile Sedat Vanizör, eski yöneticiler Yurdaşen Karahasan, Celal Gürcan, Alper Üner, Milli Takımlar Müdürü Hüseyin Coşkun yer aldı.
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