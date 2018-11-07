Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti!
Temsilcimiz Galatasaray'ın Schalke'ye deplasmanda 2-0 yenildiği maç sonrasında Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.
7 Kasım 2018 Çarşamba, 09:55:45
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tarihindeki istatistikleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde üç maçtır gol atamıyor. Bu, sarı kırmızılıların bu turnuvada Ekim 1997'den bu yana (4 maç) en uzun süren gol atamadığı serisi...
Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda kalesini 25 maçtır gole kapatamayan Galatasaray, turnuva tarihinin en uzun üçüncü serisine sahip.
Bu alanda Celtic (30) maç ile zirvede...
Bu alanda Celtic (30) maç ile zirvede...
Galatasaray, Mart 2013'ten bu yana Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda kazanamıyor (2B 10M). Sarı kırmızılıların bu turnuvadaki son deplasman galibiyeti yine Schalke 04 karşısında almıştı. (2-3)