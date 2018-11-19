Galatasaray Modesteden ucuz kurtuldu! - Galeri - Fotomaç
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!

    Galatasaray taraftarları Fransız yıldızın transferi ile birlikte yönetimi topa tutsa da aslında sarı kırmızılı kulüp ciddi bir krizden döndü. Bonservisini elinde bulunduran Tianjin Quanjian, anlaşmanın basına duyurulmasıyla birlikte Köln'e dava açtığını açıkladı
    19 Kasım 2018 Pazartesi, 00:24:25 Güncelleme: 07:49:07
    Galatasaray Modesteden ucuz kurtuldu!

    Galatasaray'ın sezon başında almaktan vazgeçtiği Anthony Modeste bu kez Köln'e transferiyle gündemde...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray Modesteden ucuz kurtuldu!

    Çin kulübü Tianjin Quanjian'dan olaylı ayrılığının ardından boşta kalan Fransız golcü, Alman takımı ile el sıkıştı ve cumartesi akşamı da transferi resmen açıklandı

    Galatasaray Modesteden ucuz kurtuldu!

    Bu gelişme forvetsiz kalmak uğruna Modeste'den vazgeçmek zorunda kalan Galatasaray'da taraftarları kızdırsa da yönetimin ne kadar doğru bir karar verdiği de ortaya çıktı.

    Galatasaray Modesteden ucuz kurtuldu!

    DAVA AÇMAYA HAZIRIZ

    Quanjıan, Modeste'yi transfer eden Köln'e dava açılacağını açıkladı. Resmi açıklama yayınlayan Tianjin Quanjian, şikayetin belgesini paylaşarak durumun çok ciddi bir olay olduğunu vurguladı.

    Galatasaray Modesteden ucuz kurtuldu!

    Açıklamada, "Çıkarlarımızı korumak için elimizden geleni yapacağız. Adalet Divanında (CAS) 1. FC Köln ve Anthony Modeste aleyhine dava açmaya hazırız" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca durumdan duydukları rahatsızlığı FIFA'ya da bildirdi.

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