Galeri Galatasaray Galatasaray - Kasımpaşa maçı öncesi korkutan görüntü! Fatih Terim kontrol etti

Galatasaray - Kasımpaşa maçı öncesi korkutan görüntü! Fatih Terim kontrol etti

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Kasıpaşa'yı ağırlıyor. Karşılaşma öncesinde Fatih Terim zemini kontrol etmek için sahaya çıktı. Türk Telekom Stadyumu çatısında biriken karlar ise Terim'in dikkatini çekti. Terim biriken karın düşme tehlikesi yaratabileceğini kurmaylarına söyledi. İşte o kareler... (fotomac.com.tr / ÖZEL HABER)

Galatasaray - Kasımpaşa maçı öncesi korkutan görüntü! Fatih Terim kontrol etti

Galatasaray - Kasımpaşa maçı öncesi korkutan görüntü! Fatih Terim kontrol etti

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

Galatasaray - Kasımpaşa maçı öncesi korkutan görüntü! Fatih Terim kontrol etti

TFF tarafından saat 19.00'dan 16.00'ya alınan karşılaşmanın yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenebileceği konuşulurken hakemler maçın oynanabileceği kararını verdi.

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Galatasaray - Kasımpaşa maçı öncesi korkutan görüntü! Fatih Terim kontrol etti

Karşılaşma öncesi Fatih Terim zemine inerek sahanın son durumunu kontrol etti.

Galatasaray - Kasımpaşa maçı öncesi korkutan görüntü! Fatih Terim kontrol etti

KORKUTAN GÖRÜNTÜ

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşma öncesi ise korkutan bir görüntü objektiflere yansıdı.

Galatasaray - Kasımpaşa maçı öncesi korkutan görüntü! Fatih Terim kontrol etti

Stadyumun çatısında biriken karın düşme tehlikesi yaratabileceği Terim'in dikkatinden kaçmadı.

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