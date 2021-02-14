GaleriGalatasarayGalatasaray - Kasımpaşa maçı öncesi korkutan görüntü! Fatih Terim kontrol etti
Galatasaray - Kasımpaşa maçı öncesi korkutan görüntü! Fatih Terim kontrol etti
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Kasıpaşa'yı ağırlıyor. Karşılaşma öncesinde Fatih Terim zemini kontrol etmek için sahaya çıktı. Türk Telekom Stadyumu çatısında biriken karlar ise Terim'in dikkatini çekti. Terim biriken karın düşme tehlikesi yaratabileceğini kurmaylarına söyledi. İşte o kareler... (fotomac.com.tr / ÖZEL HABER)
14 Şubat 2021 Pazar 15:39, Güncelleme 14.02.2021 15:52
Galatasaray - Kasımpaşa maçı öncesi korkutan görüntü! Fatih Terim kontrol etti