Galatasaray gözünü Kolombiyalı isme dikti!
Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan sarı-kırmızılılar birçok ismi kadrosuna katarak, geniş ve rotasyonlu bir kadroya sahip olmak istiyor. Fatih Terim'in raporlarına göre çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı gibi isimleri kadrosuna katarak taraftarlarını sevindirmişti. Orta sahasını güçlendirmek isteyen Aslan şimdi de gözünü Kolombiyalı bir isme dikti. İşte detaylar...
4 Temmuz 2019 Perşembe 09:49
Galatasaray transfer bombalarını bir bir patlatmaya devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim liderliğinde transferlerine devam eden sarı-kırmızılılar birçok isimle temaslarını sürdürüyor.
Geçtiğimiz günlerde açıkladığı 5 transferle gündemi sallayan Aslan, ilk olarak Diagne problemini bir an önce halletmek istiyor.
Adem Büyük, Ozornwafor, Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz gibi isimleri açıklayan sarı-kırmızılılar geldiği günden bu yana beklentileri karşılayamayan ve taraftarlara yaşadığı problemlerle bilinen Senegalli golcü Mbaye Diagne ile yollarını zarar etmeden ayırmak için çabalıyor.
Öte yandan Banega ve Vedat Muriç için de ciddi mesafe kaydeden Cimbom Diagne'nin satılmasıyla elini rahatlatıp transferde daha rahat bir şekilde hareket etmek istiyor.