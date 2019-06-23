Galatasaray forvetini buldu! Rakip Liverpool…
Galatasaray, önümüzdeki sezon için forvet arayışlarına devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında forvet bölgesinde sıkıntı yaşayan, ikinci yarısında ise Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro bonservis bedeli ile aldığı Mbaye Diagne'den beklediği verimi alamayan Aslan, bu sefer işi sıkı tutuyor.
23 Haziran 2019 Pazar 18:15
Güncelleme: 23.06.2019 18:22
Galatasaray'ın Mbaye Diagne'nin yüksek bir bonservis bedeli ile elden çıkarması ve yola yeni bir forvetle devam etmesi bekleniyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Özellikle Suudi Arabistan ve Katar takımlarının Diagne'ye ilgisi büyük ve 18 milyon Euro gibi bir rakam ile yolların ayrılması bekleniyor.
Diagne ile yolların ayrılmasının ardından bu bölge için çalışmaları hız vermeyi düşünen Galatasaray, alternatifli bir liste hazırladı.
Listeye son giren isim ise Fransa'nın Paris FC takımında top koşturan Silas Wamangituka.
Henüz 19 yaşında olan ve gelecek vaat eden isimler arasında zikredilen Silas Wamangituka ile Marsilya, Club Brugge, Liverpool, Toulouse ve Galatasaray ilgileniyor.