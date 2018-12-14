Galatasaray Eliaquim Mangalanın peşinde! - Galeri - Fotomaç
15 Aralık 2018, Cumartesi
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Galatasaray Eliaquim Mangala'nın peşinde!

Premier Lig ekibiyle başkan düzeyinde yakın ilişki kuran Galatasaray, Mavilerin savunma oyuncusu Eliaquim Mangala'yı istiyor. Terim, Maicon'un yerine 27 yaşındaki stoperin adını yönetime verdi.
14 Aralık 2018 Cuma, 23:06:33 Güncelleme: 07:58:08
Galatasaray Eliaquim Mangalanın peşinde!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim son iki basın toplantısında kadroda büyük bir değişimi açık açık vurgularken isimler de netleşmeye başladı.

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Galatasaray Eliaquim Mangalanın peşinde!

Sarı-kırmızılı kulüpte başkan Mustafa Cengiz kısa süre önce Manchester'a gidip şehrin 'mavi' yakası City yönetimi ile masaya oturmuştu.

Galatasaray Eliaquim Mangalanın peşinde!

İkili ilişkilerin güçlendiği bu dönemde Cimbom'un hedefindeki isim de Manchester City'nin stoperi Eliaquim Mangala.

Galatasaray Eliaquim Mangalanın peşinde!

Premier Lig ekibinde teknik direktör Pep Guardiola'nın şans vermediği 27 yaşındaki stoper için ilk yoklama yapıldı.

Galatasaray Eliaquim Mangalanın peşinde!

AYRILMAK İSTİYOR

Sarı-kırmızılılar, kontratı 2019'un Haziran ayında bitecek Eliaquim Mangala için Manchester City'den kolaylık bekliyor.

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