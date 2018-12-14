Galatasaray Eliaquim Mangalanın peşinde! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray Eliaquim Mangala'nın peşinde!
Premier Lig ekibiyle başkan düzeyinde yakın ilişki kuran Galatasaray, Mavilerin savunma oyuncusu Eliaquim Mangala'yı istiyor. Terim, Maicon'un yerine 27 yaşındaki stoperin adını yönetime verdi.
14 Aralık 2018 Cuma, 23:06:33
Güncelleme: 07:58:08
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim son iki basın toplantısında kadroda büyük bir değişimi açık açık vurgularken isimler de netleşmeye başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılı kulüpte başkan Mustafa Cengiz kısa süre önce Manchester'a gidip şehrin 'mavi' yakası City yönetimi ile masaya oturmuştu.
İkili ilişkilerin güçlendiği bu dönemde Cimbom'un hedefindeki isim de Manchester City'nin stoperi Eliaquim Mangala.
Premier Lig ekibinde teknik direktör Pep Guardiola'nın şans vermediği 27 yaşındaki stoper için ilk yoklama yapıldı.
AYRILMAK İSTİYOR
Sarı-kırmızılılar, kontratı 2019'un Haziran ayında bitecek Eliaquim Mangala için Manchester City'den kolaylık bekliyor.