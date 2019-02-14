Galatasaray - Benfica maçından kareler!
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray, konuk ettiği Benfica'ya 2-1 mağlup oldu. UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda ağırladı. Saat 20.55'te başlayan ve beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmanın 27. dakikasında penaltı kazanan Benfica, Salvio'yla durumu 1-0'a getirdi. 54. dakikada Luyindama'nın şık kafa golüyle Galatasaray skora 1-1'lik eşitliği getirse de, 64. dakikada Marcao'nun savunmada yaptığı hatayı değerlendiren Seferovic maçın skorunu belirledi: 1-2. Galatasaray, 21 Şubat Perşembe günü deplasmanda rövanş maçında Benfica'nın konuğu olacak.
İŞTE TARTIŞILAN PENALTI
Galatasaray - Benfica maçında çk tartışılan bir karara imza atıldı. Maçın 27. dakikasında Galatasaray'ın sağ kanadından gelişen atakta, ceza sahasına gelen topa Marcao, omzuyla müdahele ett. Ancak hakem bu müdaheleyi el olarak nitelendirdi ve penaltı kararı verdi.
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.