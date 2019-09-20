Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt!

Galatasaray'ın Magdeburger ile yaptığı sponsorluk anlaşmasında yer alan başkan Mustafa Cengiz, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teknik direktör Fatih Terim ile ilgili açıklamalarına da cevap verdi.

20 Eylül 2019 Cuma 14:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





