Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt!
Galatasaray'ın Magdeburger ile yaptığı sponsorluk anlaşmasında yer alan başkan Mustafa Cengiz, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teknik direktör Fatih Terim ile ilgili açıklamalarına da cevap verdi.
20 Eylül 2019 Cuma 14:40
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yaşanan söz düellosuna sarı-kırmızılı takımın başkanı Mustafa Cengiz'de katıldı.
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sponsorluk anlaşmasının basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.
Cengiz, ezeli rakip Fenerbahçe ile yaşanan süz düellosunu da masaya yatırdı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a gereken yanıtı verdiklerini ima eden Cengiz, "Bize saldıran yöneticiye usulünce yanıt verdik.
Herkese saygı duyuyoruz. Kimseye hiçbir camiaya laf etmeyiz. Kimseden de çekinmeyiz, bunu da herkes bilir" dedi.