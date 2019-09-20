Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Eylül 2019, Cuma
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt!

Galatasaray'ın Magdeburger ile yaptığı sponsorluk anlaşmasında yer alan başkan Mustafa Cengiz, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teknik direktör Fatih Terim ile ilgili açıklamalarına da cevap verdi.
20 Eylül 2019 Cuma 14:40
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yaşanan söz düellosuna sarı-kırmızılı takımın başkanı Mustafa Cengiz'de katıldı.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sponsorluk anlaşmasının basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt!

Cengiz, ezeli rakip Fenerbahçe ile yaşanan süz düellosunu da masaya yatırdı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a gereken yanıtı verdiklerini ima eden Cengiz, "Bize saldıran yöneticiye usulünce yanıt verdik.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt!

Herkese saygı duyuyoruz. Kimseye hiçbir camiaya laf etmeyiz. Kimseden de çekinmeyiz, bunu da herkes bilir" dedi.

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