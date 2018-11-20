Galatasaray Avrupanın zirvesinde! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray Avrupa'nın zirvesinde!
2017-2018 sezonunda şanssızlıkların yakasını bırakmadığı Galatasaray'da bu sezon yaşanan gelişmeler ilginç bir istatistiği ortaya çıkarttı. Sarı-kırmızılılar Avrupa'nın zirvesinde!
20 Kasım 2018 Salı, 11:07:28
Güncelleme: 11:33:50
Kulüplerin korkulu rüyası sakatlıklardan yana bu sezon çok çeken Galatasaray'da tam 18 farklı futbolcu, 27 kez sakatlık yaşadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sabah'ın haberine göre; özellikle son maçlarda kadro kurmakta dahi zorluk çeken sarı-kırmızılı ekipteki bu durum, ilginç bir istatistik ortaya çıkardı.
Buna göre Galatasaray sakatlık sayısında, geçen sezonu Aralık ayı bile gelmeden geride bıraktı.
Sarı-kırmızılı takımda 2017-2018 sezonunda 17 oyuncu 22 kez sakatlanmış, bu sakatlıkların 9'u Fatih Terim, 13'ü ise Igor Tudor döneminde yaşanmıştı.
İKİNCİ SIRADA YİNE BİR TÜRK TAKIMI VAR
Aslan, sakatlık karnesiyle Avrupa'da da zirve yaptı. Bu alanda majör liglerin önde gelen takımlarını sollayan sarı-kırmızılıların hemen ardında da yine bir Türk ekibi var.