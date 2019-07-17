Galatasaray aradığı golcüyü buldu

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Emre Mor transferinde sona gelen sarı-kırmızılılar büyük bir bomba patlatmak için kolları sıvadı. Gelecek sezon 3 kulvarda yarıacak olan Cimbom, aradığı forveti buldu. Galatasaray'ın bu transferi bitirmek için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi. İşte detaylar...

17 Temmuz 2019 Çarşamba 08:54 Güncelleme: 17.07.2019 09:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





