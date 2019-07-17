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17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Galatasaray aradığı golcüyü buldu

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Emre Mor transferinde sona gelen sarı-kırmızılılar büyük bir bomba patlatmak için kolları sıvadı. Gelecek sezon 3 kulvarda yarıacak olan Cimbom, aradığı forveti buldu. Galatasaray'ın bu transferi bitirmek için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi. İşte detaylar...
17 Temmuz 2019 Çarşamba 08:54 Güncelleme: 17.07.2019 09:30
Galatasaray aradığı golcüyü buldu

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray aradığı golcüyü buldu

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Cimbom, transfer bombalarını bir bir patlatmak için kolları sıvadı.

Galatasaray aradığı golcüyü buldu

Fatih Terim'in isteği doğrultusunda temaslarını hızlandıran sarı-kırmızılılar Emre Mor transferinde sona geldi.

Galatasaray aradığı golcüyü buldu

Gelecek sezon Diagne ve Mitroglou'na alternatif arayan Galatasaray aradığı golcüyü buldu. İşte detaylar...

Galatasaray aradığı golcüyü buldu

Galatasaray'ın Genk'te oynayan Mbwana Samatta için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

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