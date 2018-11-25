Galatasaray antrenmanında sürpriz misafir! - Galeri - Fotomaç
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    25 Kasım 2018, Pazar
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    Galatasaray antrenmanında sürpriz misafir!

    Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci haftasında 28 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
    25 Kasım 2018 Pazar, 13:23:01 Güncelleme: 13:25:27
    Galatasaray antrenmanında sürpriz misafir!

    Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci haftasında 28 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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    Galatasaray antrenmanında sürpriz misafir!

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirildi.

    Galatasaray antrenmanında sürpriz misafir!

    Süper Lig'de cuma günü oynanan Atiker Konyaspor maçında 90 dakika süre alan futbolcular, antrenmanı nabız aralığına göre koşuyla tamamladı.

    Galatasaray antrenmanında sürpriz misafir!

    Diğer oyuncular ise dinamik ısınmayla başladığı idmana pas çalışmasıyla devam etti.

    Galatasaray antrenmanında sürpriz misafir!

    Ana bölümde sınırlı alanda çift kale oyun gerçekleştirilen antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

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