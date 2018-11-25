Galatasaray antrenmanında sürpriz misafir! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray antrenmanında sürpriz misafir!
Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci haftasında 28 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
25 Kasım 2018 Pazar, 13:23:01
Güncelleme: 13:25:27
Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci haftasında 28 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirildi.
Süper Lig'de cuma günü oynanan Atiker Konyaspor maçında 90 dakika süre alan futbolcular, antrenmanı nabız aralığına göre koşuyla tamamladı.
Diğer oyuncular ise dinamik ısınmayla başladığı idmana pas çalışmasıyla devam etti.
Ana bölümde sınırlı alanda çift kale oyun gerçekleştirilen antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.