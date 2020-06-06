Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da takımdaki kiralık oyuncuların durumunu netleştirmeye çalışıyor. Fatih Terim'in ısrarla bonservisini almayı istediği isim için 6 milyon Euro gözden çıkartıldı.
6 Haziran 2020 Cumartesi 15:11
Güncelleme: 06.06.2020 15:16
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Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken, teknik direktör Fatih Terim takımda kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'yu yeni sezonda da kadroda görmek istiyor.
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Takvim'de yer alan habere göre Terim'in oyun planında çok büyük bir rol oynayan Nijeryalı yıldız için yöneticilere "Ne yapıp edelim, bonservisini alalım" dediği öğrenildi.
UEFA'nın pandemi nedeniyle FFP şartlarında yumuşamaya gitmesini fırsata çevirmek isteyen sarı-kırmızılıların Monaco'ya 6 milyon Euro'luk teklif yapacağı belirtildi.
Fransız kulübünün sezon başında 10 milyon Euro ödeyerek aldığı Henry Onyekuru için yine aynı rakamı istediği ancak pazarlıklarla fiyatın düşebileceği belirlendi.
23 yaşındaki futbolcu, sezon ortasında ikinci kez kiralık olarak geldiği Galatasaray'da yine Terim'in vazgeçilmezleri arasında yerini almıştı.