Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da takımdaki kiralık oyuncuların durumunu netleştirmeye çalışıyor. Fatih Terim'in ısrarla bonservisini almayı istediği isim için 6 milyon Euro gözden çıkartıldı.