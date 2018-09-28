Akhisarspor maçı sonrası futbolcuların banka hesaplarına toplam 7 milyon Euro yatıran Galatasaray yönetimi, ayrıca üç oyuncunun zamanı gelmiş taksitlerini ödedi.
28 Eylül 2018 Cuma, 07:32:42
Güncelleme: 07:34:38
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Galatasaray 3 kulübe 5.5 milyon euro ödedi
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Hafta içinde futbolcuların banka hesaplarına 7 milyon Euro yatırarak ağustos ayı dahil tüm hak edişlerini ödeyen Galatasaray yönetimi, Maicon, Fernando ve Feghouli'nin toplam 5.5 milyon Euro tutan bonservis taksitlerini de verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray 3 kulübe 5.5 milyon euro ödedi
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Akhisarspor maçı sonrası futbolcuların banka hesaplarına toplam 7 milyon Euro yatıran Galatasaray yönetimi, ayrıca üç oyuncunun zamanı gelmiş taksitlerini ödedi.
Galatasaray 3 kulübe 5.5 milyon euro ödedi
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Sarı kırmızılı kulüp, Maicon için Sao Paulo'ya 2.5 milyon Euro, Fernando için Manchester City'ye 1 milyon 750 bin Euro ve Sofiane Feghouli için de West Ham United'a 1 milyon 250 bin Euro ödeme yaptı.
Galatasaray 3 kulübe 5.5 milyon euro ödedi
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Futbolcuların ağustos ayı dahil tüm hak edişlerini ödeyen Galatasaray, Maicon, Fernando ve Feghouli'nin bonservis bedellerinin taksitlerini de yatırarak, olası bir UEFA problemini ortadan kaldırmış oldu.
Galatasaray 3 kulübe 5.5 milyon euro ödedi
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UEFA İLE YAKIN TEMAS
Görve geldikten sonra ilk iş olarak UEFA yetkilileriyle masaya oturup Finansal Fair Play anlaşması yapan başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu, bu konuya büyük önem veriyor. Sarı kırmızılılar, kulübün mali durumu ve finansman konusunda yaptıkları çalışmalar hakkında UEFA'ya sürekli bilgi veriyor.
Galatasaray'ın geçen yıl transfer ettiği futbolculardan Feghouli'nin toplam bonservis bedeli 4 milyon 250 bin Euro, Fernando'nun 5 milyon 250 bin Euro, Maicon'un ise 7 milyon Euro.
Galatasaray 3 kulübe 5.5 milyon euro ödedi
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TERİM GALATASARAY'DA 300. LİG MAÇINDA
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasıyla sarı kırmızılı ekibin başındaki 300. lig maçına çıkacak. Sarı kırmızılı kulüpte 4 farklı dönemde teknik adam olarak çalışan Terim, 299 lig maçında 196 galibiyet, 65 beraberlik, 38 mağlubiyet aldı. Sarı kırmızılılar, söz konusu karşılaşmalarda 645 gol atarak 2.16 ortalama yakalarken, kalesinde ise 276 gol (ortalama 0.92) gördü.
Galatasaray 3 kulübe 5.5 milyon euro ödedi
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17 KUPA KAZANDI
Toplam 653 puan toplayarak 2.18 puan ortalamasına ulaşan Galatasaray, 1 UEFA Kupası, 7 lig, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 TFF Süper Kupa ve 3 TSYD Kupası şampiyonluğu olmak üzere toplam 17 kupa kazandı. (Spor Arena)