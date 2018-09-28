Galatasaray 3 kulübe 5.5 milyon euro ödedi

UEFA İLE YAKIN TEMAS

Görve geldikten sonra ilk iş olarak UEFA yetkilileriyle masaya oturup Finansal Fair Play anlaşması yapan başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu, bu konuya büyük önem veriyor. Sarı kırmızılılar, kulübün mali durumu ve finansman konusunda yaptıkları çalışmalar hakkında UEFA'ya sürekli bilgi veriyor.

Galatasaray'ın geçen yıl transfer ettiği futbolculardan Feghouli'nin toplam bonservis bedeli 4 milyon 250 bin Euro, Fernando'nun 5 milyon 250 bin Euro, Maicon'un ise 7 milyon Euro.