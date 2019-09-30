Fransızlardan ayak oyunları! 18 yıl öncesini hatırlattılar - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Eylül 2019, Pazartesi
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Fransızlardan ayak oyunları! 18 yıl öncesini hatırlattılar

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, yarın sahasında Fransız devi Paris Saint-Germain'i konuk edecek. Bu zorlu maç öncesi Türk spor basını mücadelenin detayları üzerine yoğunlaşıyor, Fransızlar ise ayak oyunları peşinde...
30 Eylül 2019 Pazartesi 20:56 Güncelleme: 30.09.2019 21:14
Fransızlardan ayak oyunları! 18 yıl öncesini hatırlattılar

Galatasaray yarın akşam Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. PSG'yi sahasında ağırlayacak olan temsilcimiz için tek hedef 3 puan.

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Fransızlardan ayak oyunları! 18 yıl öncesini hatırlattılar

İlk maçında Real Madrid'i evinde 3-0 mağlup eden PSG ise deplasmanda galip gelerek üst tura çıkma yolunda avantaj peşinde.

Fransızlardan ayak oyunları! 18 yıl öncesini hatırlattılar

Yarın saat 22.00'de oynanacak mücadele öncesi Fransız ekibi gün içinde İstanbul'a geldi ve maç öncesi antrenmanını Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirdi.

Fransızlardan ayak oyunları! 18 yıl öncesini hatırlattılar

Mücadeleyi izlemek için 800 kadar Fransız taraftarı kafile olarak Türkiye'ye gelirken 250-300 kadar Fransızın da bireysel olarak bilet aldıkları öğrenildi.

Fransızlardan ayak oyunları! 18 yıl öncesini hatırlattılar

Güvenlik önlemleri gereği stada metro ile gitmeyecek olan Fransız taraftarlar polis eşliğinde tribündeki yerlerini alacaklar.

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