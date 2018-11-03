Fotomaçın usta yazarları Galatasaray - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!

Fotomaç'ın usta yazarları Galatasaray - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Olaylı geçen ve 2-2 sona eren karşılaşmayı Fotomaç'ın usta yazarları değerlendirdi.
3 Kasım 2018 Cumartesi, 06:59:30
Güncelleme: 07:12:17
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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Olaylı geçen ve 2-2 sona eren karşılaşmayı Fotomaç'ın usta yazarları değerlendirdi.
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LEVENT TÜZEMEN
Valbuena'nın penaltısına kadar sahanın, oyunun hakimi G.Saray'dı... Başta Belhanda olmak üzere tüm G.Saraylı futbolcular, oyuna baskılı ve coşkulu başladı.
Galatasaray, Fenerbahçe'yi hataya zorlarken, Fenerbahçe'nin hedefi Galatasaray'ın hatalarından faydalanmaktı. Galatasaraylılar ayağa mükemmel pas yaparken Fenerbahçe orta sahayı geçmeyip, rakibi karşıladı ve kontrataktan golü kovaladı.
Skor 2-0'dan 2-2'ye gelmişse bunun baş sorumlusu taraftardır. Linnes'in golünden sonra G.Saraylı oyuncuların yaptığı pas alış verişine tribünler 'Oley!' diyerek tempo tuttu. Eğer rakibin duyguları ile alay ederseniz bedelini de ödersiniz. Ama Fatih Terim skorun 2-2'ye geleceğini hesap etmemiş ki hamle yapmayı bile düşünemedi.
EMRE BOL
Türkiye'nin en büyük iki takımının maçına benzemeyen bir karşılaşma izledik! Bir yanda saha, seyirci ve en önemlisi "Terimsilin" gazıyla önde pres yapan Galatasaray, öte yanda sistem değişiklikleriyle kafası karışmış, ne yaptığını bilmeyen Fenerbahçe...