Fotomaçın usta yazarları Galatasaray - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi! - Galeri - Fotomaç
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    GALERİ

    Fotomaç'ın usta yazarları Galatasaray - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!

    Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Olaylı geçen ve 2-2 sona eren karşılaşmayı Fotomaç'ın usta yazarları değerlendirdi.
    3 Kasım 2018 Cumartesi, 06:59:30 Güncelleme: 07:12:17
    Fotomaçın usta yazarları Galatasaray - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!

    Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Olaylı geçen ve 2-2 sona eren karşılaşmayı Fotomaç'ın usta yazarları değerlendirdi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fotomaçın usta yazarları Galatasaray - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!

    LEVENT TÜZEMEN
    Valbuena'nın penaltısına kadar sahanın, oyunun hakimi G.Saray'dı... Başta Belhanda olmak üzere tüm G.Saraylı futbolcular, oyuna baskılı ve coşkulu başladı.

    Fotomaçın usta yazarları Galatasaray - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!

    Galatasaray, Fenerbahçe'yi hataya zorlarken, Fenerbahçe'nin hedefi Galatasaray'ın hatalarından faydalanmaktı. Galatasaraylılar ayağa mükemmel pas yaparken Fenerbahçe orta sahayı geçmeyip, rakibi karşıladı ve kontrataktan golü kovaladı.

    Fotomaçın usta yazarları Galatasaray - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!

    Skor 2-0'dan 2-2'ye gelmişse bunun baş sorumlusu taraftardır. Linnes'in golünden sonra G.Saraylı oyuncuların yaptığı pas alış verişine tribünler 'Oley!' diyerek tempo tuttu. Eğer rakibin duyguları ile alay ederseniz bedelini de ödersiniz. Ama Fatih Terim skorun 2-2'ye geleceğini hesap etmemiş ki hamle yapmayı bile düşünemedi.


    Fotomaçın usta yazarları Galatasaray - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!

    EMRE BOL
    Türkiye'nin en büyük iki takımının maçına benzemeyen bir karşılaşma izledik! Bir yanda saha, seyirci ve en önemlisi "Terimsilin" gazıyla önde pres yapan Galatasaray, öte yanda sistem değişiklikleriyle kafası karışmış, ne yaptığını bilmeyen Fenerbahçe...

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