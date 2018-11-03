Fotomaçın usta yazarları Galatasaray - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!

Skor 2-0'dan 2-2'ye gelmişse bunun baş sorumlusu taraftardır. Linnes'in golünden sonra G.Saraylı oyuncuların yaptığı pas alış verişine tribünler 'Oley!' diyerek tempo tuttu. Eğer rakibin duyguları ile alay ederseniz bedelini de ödersiniz. Ama Fatih Terim skorun 2-2'ye geleceğini hesap etmemiş ki hamle yapmayı bile düşünemedi.



