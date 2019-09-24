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Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray'dan Fatih Terim formülü!
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. 5. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor'a konuk olan Sarı-Kırmızılılar 89. dakikada yediği golle 2 puan bırakmış ve derbi öncesi moraller bozulmuştu. Cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip eden tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'in Fenerbahçe maçında da kulübede yer alamayacak olması Sarı-Kırmızılı camiada can sıkıyor.
24 Eylül 2019 Salı 06:58
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Fatih Terim'in Galatasaray için ne kadar önemli olduğu Yeni Malatyaspor maçında bir kez daha ortaya çıktı.
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Terim'in aldığı 3 maçlık ceza nedeniyle Levent Şahin bir kez daha kulübede yer alırken sarı-kırmızılı ekip, sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı.
Oyuncuları harekete geçiremeyen Şahin, değişikliklerde geç kaldı. Yedek beklettiği Falcao'yu son dakika oyuna alması ise tam bir acemilikti. Galatasaray bu sezon Terim'siz Denizli'ye yenilirken Kayseri maçını ise güçlükle kazanmıştı.
Malatya maçında da duvara tosladı. Ayrıca Galatasaray'ın Fatih Terim'siz çıktığı maçların tümüne bakıldığında da tecrübeli hocanın yokluğunun takımı negatif etkilediği net bir şekilde görülüyor.
Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın başında aldığı cezalar nedeni ile şu ana kadar 30 maçta takımın başında yer alamadı. Bu karşılaşmalarda Cimbom, 17 galibiyet alırken 13 maçta (7B/6M) puan kaybetmekten kurtulamadı.