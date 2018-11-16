Feghouliden Fatih Terime flaş sözler!

Galatasaray'ın yıldız ismi Feghouli, France Football'a konuştu
16 Kasım 2018 Cuma, 16:27:12
Güncelleme: 16:31:06
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Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Fransızların dünyaca ünlü futbol dergisi France Football'e konuştu.
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Sarı-Kırmızılıların yıldızı, bu sezon daha az oynamasıyla ilgili olarak çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.
Feghouli röportajının tamamı şu şekilde;
Galatasaray'ın geçtiğimiz yılki şampiyon kadrosunun önemli bir üyesiydin. Ancak Ağustos'tan bu yana çok az oynuyorsun? Neden?
Sezon başında Süper Kupa maçında forma şansı buldum. Onun dışında 2 dakika ya da 5 dakika oynadığım maçları saymazsak hiç oynamadım. Geçtiğimiz hafta ise maça ilk 11'de başladım. 5 maçtır kazanamıyorduk ve deplasmanda Kayserispor'u 3-0 yendik. Ben de maçın neredeyse tamamında oynadım.
Dolayısıyla şu an için memnunum. Performansım, taraftarı da memnun etmişti. Aldığım hediyeye cevap vermem gerekiyordu. Çok az süre bulduğunuz vakit bunları iyi değerlendirmek zorundasınız. Benim için de Kayseri maçı süper geçti.