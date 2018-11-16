Feghouliden Fatih Terime flaş sözler!

Galatasaray'ın geçtiğimiz yılki şampiyon kadrosunun önemli bir üyesiydin. Ancak Ağustos'tan bu yana çok az oynuyorsun? Neden?

Sezon başında Süper Kupa maçında forma şansı buldum. Onun dışında 2 dakika ya da 5 dakika oynadığım maçları saymazsak hiç oynamadım. Geçtiğimiz hafta ise maça ilk 11'de başladım. 5 maçtır kazanamıyorduk ve deplasmanda Kayserispor'u 3-0 yendik. Ben de maçın neredeyse tamamında oynadım.