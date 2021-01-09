GaleriGalatasarayFatih Terim'in istediği transfer geliyor! Galatasaray'ın teklifi kabul edildi
Fatih Terim'in istediği transfer geliyor! Galatasaray'ın teklifi kabul edildi
Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, ara dönemde kadrosuna İrfan Can ve Aytaç Kara gibi isimleri dahil etmek için çalışmalarını yürütürken, bu transferlere fon olması için Luyindama'yı hatrı sayılır bir miktara satmak istiyor. Cimbom, İrfan ve Aytaç transferleriyle beraber Luyindama yerine savunmaya dahil edeceği ismi de İtalya'da buldu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
09 Ocak 2021 Cumartesi 16:14, Güncelleme 09.01.2021 16:57
Fatih Terim'in istediği transfer geliyor! Galatasaray'ın teklifi kabul edildi