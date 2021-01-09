Galeri Galatasaray Fatih Terim'in istediği transfer geliyor! Galatasaray'ın teklifi kabul edildi

Fatih Terim'in istediği transfer geliyor! Galatasaray'ın teklifi kabul edildi

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, ara dönemde kadrosuna İrfan Can ve Aytaç Kara gibi isimleri dahil etmek için çalışmalarını yürütürken, bu transferlere fon olması için Luyindama'yı hatrı sayılır bir miktara satmak istiyor. Cimbom, İrfan ve Aytaç transferleriyle beraber Luyindama yerine savunmaya dahil edeceği ismi de İtalya'da buldu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fatih Terim'in istediği transfer geliyor! Galatasaray'ın teklifi kabul edildi

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