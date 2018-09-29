Fatih Terimden sürpriz karar! - Galeri - Fotomaç
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    Fatih Terim'den sürpriz karar!

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Erzurumspor maçında bu sezon bir ilki gerçekleştirdi
    29 Eylül 2018 Cumartesi, 12:51:28 Güncelleme: 12:52:31
    Fatih Terim'den sürpriz karar!
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    Fatih Terimden sürpriz karar!

    Süper Lig'in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Galatasaray'da Fatih Terim'den sürpriz bir karar geldi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fatih Terim'den sürpriz karar!
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    • 6
    Fatih Terimden sürpriz karar!

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu sezon Sofiane Feghouli'yi ilk kez bir lig maçında 11'de sahaya sürdü.

    Fatih Terim'den sürpriz karar!
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    Fatih Terimden sürpriz karar!

    Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Ömer Bayram da bu sezon ligde ilk kez sahaya çıktı.

    Fatih Terim'den sürpriz karar!
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    Fatih Terimden sürpriz karar!

    Sofiane Feghouli bu sezon Süper Kupa'daki Akhisarspor maçında sahaya 11'de çıkmıştı.

    Fatih Terim'den sürpriz karar!
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    Fatih Terimden sürpriz karar!

    Cezayirli oyuncu Ankaragücü, Trabzonspor ve Akhsiarspor maçlarında da oyuna sonradan girdi. (Yeni Akit)

    Fatih Terim'den sürpriz karar!
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    • 6
    Fatih Terimden sürpriz karar!
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