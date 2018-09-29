Fatih Terimden sürpriz karar! - Galeri - Fotomaç
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Fatih Terim'den sürpriz karar!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Erzurumspor maçında bu sezon bir ilki gerçekleştirdi
29 Eylül 2018 Cumartesi, 12:51:28
Güncelleme: 12:52:31
Fatih Terim'den sürpriz karar!
Süper Lig'in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Galatasaray'da Fatih Terim'den sürpriz bir karar geldi.
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Fatih Terim'den sürpriz karar!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu sezon Sofiane Feghouli'yi ilk kez bir lig maçında 11'de sahaya sürdü.
Fatih Terim'den sürpriz karar!
Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Ömer Bayram da bu sezon ligde ilk kez sahaya çıktı.
Fatih Terim'den sürpriz karar!
Sofiane Feghouli bu sezon Süper Kupa'daki Akhisarspor maçında sahaya 11'de çıkmıştı.
Fatih Terim'den sürpriz karar!
Cezayirli oyuncu Ankaragücü, Trabzonspor ve Akhsiarspor maçlarında da oyuna sonradan girdi. (Yeni Akit)
Fatih Terim'den sürpriz karar!