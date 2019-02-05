Fatih Terimden oyunculara sert uyarı - Fotomaç
05 Şubat 2019, Salı
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Fatih Terim'den oyunculara sert uyarı

Babası Talat Terim'in yoğun bakımda olması nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Fatih Terim, Galatasaray'ı da ihmal etmemek için büyük çaba harcıyor.

5 Şubat 2019 Salı, 07:26:05 Güncelleme: 07:27:20
Fatih Terimden oyunculara sert uyarı

Alanya maçına çıktıktan sonra yeniden Adana'ya geçen tecrübeli çalıştırıcı, dünkü idmanı da kaçırmadı.

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Fatih Terimden oyunculara sert uyarı

Takımın başına geçen Terim, oyuncularına uyarılarda bulundu, Hatay maçına motive etmeye çalıştı.

Fatih Terimden oyunculara sert uyarı

FATİH TERİM'DEN OYUNCULARA SERT UYARI
Babasının rahatsızlığının artmasıyla büyük üzüntü yaşayan Fatih Terim, Alanya beraberliği ile bir kez sarsıldı.

Fatih Terimden oyunculara sert uyarı

Alanya karşısındaki futboldan hiç memnun kalmayan tecrübeli hocanın, oyunculara sert bir uyarı yaptığı ifade edildi.

Fatih Terimden oyunculara sert uyarı

Ligde kredilerinin kalmadığını kaydeden Terim, "Artık oynadığımız tüm maçlar bizim için final... Bu futbol Galatasaray'a yakışmıyor. Bu böyle gitmez! Herkes kendine çeki düzen versin" dedi. Oyuncular Terim'e başarı sözü verdi.

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