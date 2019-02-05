Fatih Terim'den oyunculara sert uyarı

Babası Talat Terim'in yoğun bakımda olması nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Fatih Terim, Galatasaray'ı da ihmal etmemek için büyük çaba harcıyor.
5 Şubat 2019 Salı, 07:26:05
Güncelleme: 07:27:20
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Alanya maçına çıktıktan sonra yeniden Adana'ya geçen tecrübeli çalıştırıcı, dünkü idmanı da kaçırmadı.
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Takımın başına geçen Terim, oyuncularına uyarılarda bulundu, Hatay maçına motive etmeye çalıştı.
FATİH TERİM'DEN OYUNCULARA SERT UYARI Babasının rahatsızlığının artmasıyla büyük üzüntü yaşayan Fatih Terim, Alanya beraberliği ile bir kez sarsıldı.
Alanya karşısındaki futboldan hiç memnun kalmayan tecrübeli hocanın, oyunculara sert bir uyarı yaptığı ifade edildi.
Ligde kredilerinin kalmadığını kaydeden Terim, "Artık oynadığımız tüm maçlar bizim için final... Bu futbol Galatasaray'a yakışmıyor. Bu böyle gitmez! Herkes kendine çeki düzen versin" dedi. Oyuncular Terim'e başarı sözü verdi.