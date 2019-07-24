Fatih Terim'den o isme uyarı! 'Galatasaray'da oynuyorsan...' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Fatih Terim'den o isme uyarı! "Galatasaray'da oynuyorsan..."

Fatih Terim'den o isme uyarı! "Galatasaray'da oynuyorsan..."

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Avusturya'da kampta bulunan sarı-kırmızılı ekibin antrenmanları oldukça zorlu geçiyor. Bartali ile kondisyon yüklemesi yapan takım sahaya indiğinde ise Fatih Terim'in uyarılarıyla karşılaşıyor...
24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:23 Güncelleme: 24.07.2019 14:23
Fatih Terim'den o isme uyarı! Galatasaray'da oynuyorsan...

Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

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Fatih Terim'den o isme uyarı! Galatasaray'da oynuyorsan...

Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, günü çift çalışmayla geçirdi.

Fatih Terim'den o isme uyarı! Galatasaray'da oynuyorsan...

Sabah Avusturya Alplerinde yürüyüş yaşan sarı-kırmızılı futbolcular, akşam da sahada antrenman yaptı.

Fatih Terim'den o isme uyarı! Galatasaray'da oynuyorsan...

Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman, fiziksel çalışmayla başladı.

Fatih Terim'den o isme uyarı! Galatasaray'da oynuyorsan...

Futbolcular, daha sonra beşerli ikişer grup halinde el ele tutuşarak dar alanda pas ve çift kale maç yaptı. Bu sırada eğlenceli görüntüler oluştu.

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