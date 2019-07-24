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Fatih Terim'den o isme uyarı! "Galatasaray'da oynuyorsan..."
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Avusturya'da kampta bulunan sarı-kırmızılı ekibin antrenmanları oldukça zorlu geçiyor. Bartali ile kondisyon yüklemesi yapan takım sahaya indiğinde ise Fatih Terim'in uyarılarıyla karşılaşıyor...
24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:23
Güncelleme: 24.07.2019 14:23
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Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.
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Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, günü çift çalışmayla geçirdi.
Sabah Avusturya Alplerinde yürüyüş yaşan sarı-kırmızılı futbolcular, akşam da sahada antrenman yaptı.
Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman, fiziksel çalışmayla başladı.
Futbolcular, daha sonra beşerli ikişer grup halinde el ele tutuşarak dar alanda pas ve çift kale maç yaptı. Bu sırada eğlenceli görüntüler oluştu.