Fatih Terim'den flaş karar! "Kampa gelmesin"

Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da, transfer çalışmaları da sürüyor. Sarı-kırmızılılarda bir sol bek, kanat ve golcü transferi yapılmasına kesin gözüyle bakılırken, Fatih Terim'den flaş bir karar geldi. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika gelişmeleri...
27 Aralık 2019 Cuma 14:23
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Üst üste yaşanan kayıpları telafi etmek isteyen Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek. MKE Ankaragücü ve Göztepe maçlarından 1 puan ile ayrılan sarı kırmızılı ekip, Akdeniz ekibini mağlup ederek devre arasına galibiyet ile girmenin hesaplarını yapıyor.
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Zirve ile arasında 10 puanlık fark bulunan Galatasaray'da kayıba tahammül kalmazken Florya Metin Oktay Tesislerî'nde gerçekleşen antrenmanlarda temponun yüksek olduğu öğrenildi.
Michael Seri'nin yanı sıra Şener Özbayraklı, Mario Lemina ve Marcao'nun takımla birlikte çalışmalara başlaması kritik mücadele öncesi teknik heyeti memnun etmiş durumda.
Rakibe karşı erken gol bulunmasını isteyen teknik direktör Fatih Terim öğrencilerinden özellikle baskılı ve tempolu bir oyun bekliyor.
Devre arasında iyi bir kamp döneminin yanı sıra takıma katılacak yeni transferlerle birlikte ikinci yarıda bambaşka bir Galatasaray oluşturmak isteyen deneyimli teknik adamın hedefi Antalyaspor maçı ile birlikte yeni bir seri başlatmak.