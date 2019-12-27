Fatih Terim'den flaş karar! "Kampa gelmesin"

Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da, transfer çalışmaları da sürüyor. Sarı-kırmızılılarda bir sol bek, kanat ve golcü transferi yapılmasına kesin gözüyle bakılırken, Fatih Terim'den flaş bir karar geldi. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika gelişmeleri...

27 Aralık 2019 Cuma 14:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





