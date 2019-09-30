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Fatih Terim'den flaş karar! İşte Galatasaray'ın Paris Saint Germain 11'i
Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray'da, 0-0 biten karşılaşmanın ardından gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Paris Saint Germain maçına çevrildi. Şampiyonlar Ligi'nde A Grubunda çıktığı ilk maçta Club Brugge deplasmanından bir puanla dönen Galatasaray, Real Madrid'i deviren Paris Saint Germain'i ağırlayacak. Bu dev maç öncesi Galatasaray ve Paris Saint Germain'in ilk 11'leri de büyük ihtimal netleşti...
30 Eylül 2019 Pazartesi 12:05
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2'nci maçında yarın sahasında Fransız ekibi Paris Saint Germain'i konuk edecek.
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Türk Telekom Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.
Galatasaray, gruptaki ilk maçında Belçika temsilcisi Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken Paris Saint Germain sahasında Real Madrid'i 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi olmuştu.
GALATASARAY AVRUPA KUPALARINDA 281'İNCİ SINAVINDA
Sarı-kırmızılılar, Paris Saint Germain müsabakası ile birlikte Avrupa kupaları tarihinin 281'inci maçına çıkacak. Galatasaray bu karşılaşmayı kazanması halinde Avrupa kupalarında 100'üncü galibiyetini elde edecek.
Sarı-kırmızılılar Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 280 karşılaşmada 99 galibiyet 107 mağlubiyet ve 74 beraberlik aldı. Galatasaray, Avrupa arenasında rakip takım kalesine 376 gol atarken kalesinde ise 414 gole engel olamadı.