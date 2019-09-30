Fatih Terim'den flaş karar! İşte Galatasaray'ın Paris Saint Germain 11'i

Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray'da, 0-0 biten karşılaşmanın ardından gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Paris Saint Germain maçına çevrildi. Şampiyonlar Ligi'nde A Grubunda çıktığı ilk maçta Club Brugge deplasmanından bir puanla dönen Galatasaray, Real Madrid'i deviren Paris Saint Germain'i ağırlayacak. Bu dev maç öncesi Galatasaray ve Paris Saint Germain'in ilk 11'leri de büyük ihtimal netleşti...

30 Eylül 2019 Pazartesi 12:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





