Şampiyonlar Ligi A Grubunda Club Brugge ile 0-0 berabere kalana Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim'in tek düşüncesi Fenerbahçe derbisi...
20 Eylül 2019 Cuma 12:20
Güncelleme: 20.09.2019 12:24
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Süper Lig'in 5. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü.
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Ligin 4. haftasında oynanan ve beklenenden zor geçen karşılaşmada, sarı-kırmızılılar evinde Kasımpaşa'yı Falcao'nun golüyle mağlup etmişti.
Aslan, bu galibiyetle Süper Lig'de rahat bir nefes alırken, Belhanda'yı kaybetti...
Kasımpaşa mücadelesinde Veysel Sarı ile girdiği mücadelede çenesinde kırıklar oluşan Faslı yıldız, bir süre takımını yalnız bırakacak.
Teknik direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Brugge maçında, Belhanda yerine Seri'ye forma şansı vermişti.