Fatih Terim'den flaş karar! Fenerbahçe... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
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Fatih Terim'den flaş karar! Fenerbahçe...

Şampiyonlar Ligi A Grubunda Club Brugge ile 0-0 berabere kalana Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim'in tek düşüncesi Fenerbahçe derbisi...

20 Eylül 2019 Cuma 12:20 Güncelleme: 20.09.2019 12:24
Fatih Terim'den flaş karar! Fenerbahçe...

Süper Lig'in 5. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü.

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Fatih Terim'den flaş karar! Fenerbahçe...

Ligin 4. haftasında oynanan ve beklenenden zor geçen karşılaşmada, sarı-kırmızılılar evinde Kasımpaşa'yı Falcao'nun golüyle mağlup etmişti.

Fatih Terim'den flaş karar! Fenerbahçe...

Aslan, bu galibiyetle Süper Lig'de rahat bir nefes alırken, Belhanda'yı kaybetti...

Fatih Terim'den flaş karar! Fenerbahçe...

Kasımpaşa mücadelesinde Veysel Sarı ile girdiği mücadelede çenesinde kırıklar oluşan Faslı yıldız, bir süre takımını yalnız bırakacak.

Fatih Terim'den flaş karar! Fenerbahçe...

Teknik direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Brugge maçında, Belhanda yerine Seri'ye forma şansı vermişti.

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