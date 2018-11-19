Fatih Terimden Belhanda ve Feghouli kararı! - Galeri - Fotomaç
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Fatih Terim'den Belhanda ve Feghouli kararı!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sakatlanan ve ilk yarıyı kapatan Belhanda ve Feghouli hakkında kararını verdi.
19 Kasım 2018 Pazartesi, 12:49:37
Güncelleme: 13:58:02
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sakatlanan Belhanda ve süre vermediği Feghouli hakkında kararını verdi.
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Terim, Fas Milli Takımı'ndan sakatlanan Younes Belhanda'nın boşluğunu Sofiane Feghouli ile doldurmaya çalışacak.
Cezayir Milli Takımı'nda 10 numara olarak oynayan Feghouli, bu bölgede Belhanda'nın tek alternatifi durumunda.
Terim, Fransız basınına verdiği röportajda "Ben beş dakikalık futbolcu değilim" diyen Feghouli'yi Konya karşısında kanatta değil merkezde kullanacak.
Devreyi kapayan Sinan Gümüş'ün yokluğunda ise iyileşen Eren Derdiyok oynayacak.