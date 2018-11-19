Fatih Terimden Belhanda ve Feghouli kararı! - Galeri - Fotomaç
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    Fatih Terim'den Belhanda ve Feghouli kararı!

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sakatlanan ve ilk yarıyı kapatan Belhanda ve Feghouli hakkında kararını verdi.
    19 Kasım 2018 Pazartesi, 12:49:37 Güncelleme: 13:58:02
    Fatih Terimden Belhanda ve Feghouli kararı!

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sakatlanan Belhanda ve süre vermediği Feghouli hakkında kararını verdi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fatih Terimden Belhanda ve Feghouli kararı!

    Terim, Fas Milli Takımı'ndan sakatlanan Younes Belhanda'nın boşluğunu Sofiane Feghouli ile doldurmaya çalışacak.

    Fatih Terimden Belhanda ve Feghouli kararı!

    Cezayir Milli Takımı'nda 10 numara olarak oynayan Feghouli, bu bölgede Belhanda'nın tek alternatifi durumunda.

    Fatih Terimden Belhanda ve Feghouli kararı!

    Terim, Fransız basınına verdiği röportajda "Ben beş dakikalık futbolcu değilim" diyen Feghouli'yi Konya karşısında kanatta değil merkezde kullanacak.

    Fatih Terimden Belhanda ve Feghouli kararı!

    Devreyi kapayan Sinan Gümüş'ün yokluğunda ise iyileşen Eren Derdiyok oynayacak.

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