Fatih Terim onay verdi! Genç yıldız adayı Galatasaray'a - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Haziran 2020, Salı
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Haberler Galeri Fatih Terim onay verdi! Genç yıldız adayı Galatasaray'a

Fatih Terim onay verdi! Genç yıldız adayı Galatasaray'a

Golcü arayışlarına devam eden Galatasaray sürpriz bir ismi gündemine aldı. Corona virüsü salgını sonrası maaş bütçesini düşürebilmek adına yeni sezon planlamasında önceliği yerli futbolculara veren sarı-kırmızılılar, 25 maçta 15 gol 2 asist kaydeden 20 yaşındaki isme kancayı taktı. Teknik direktör Fatih Terim'in de onay verdiği genç yıldız adayı için şartlar zorlanacak. İşte detaylar...

2 Haziran 2020 Salı 11:12
Fatih Terim onay verdi! Genç yıldız adayı Galatasaray'a

12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig'e hazırlanan Aslan, mutlu sona ulaşarak bu başarıyı üst üste 3. defa yaşamak istiyor.

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Fatih Terim onay verdi! Genç yıldız adayı Galatasaray'a

Lider Trabzonspor ve 2. Medipol Başakşehir ile arasında 3 puan fark bulunan Galatasaray, ligin ikinci yarısında yakaladığı çıkışla dikkat çekmişti.

Fatih Terim onay verdi! Genç yıldız adayı Galatasaray'a

Sarı-kırmızılılar bir yandan yeniden başlayacak olan lige hazırlanırken, diğer yandan transfer çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor.

Fatih Terim onay verdi! Genç yıldız adayı Galatasaray'a

Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Trabzonspor genç yıldız adaylarını birer birer kadroya katmaya başlarken, Galatasaray'da bu doğrultuda hamleler yapmaya başladı.

Fatih Terim onay verdi! Genç yıldız adayı Galatasaray'a

Sarı-kırmızılıların ilk hedefi, Beşiktaş'ın da listesinde bulunan 20'lik golcü Mehmet Uysal...

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