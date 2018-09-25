Bir hafta içinde Avrupa'da yazı, ligde kışı yaşayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in sabrını taşıran isimlere uyardı ve yedek kulübesini gösterdi. İşte o oyuncular...
25 Eylül 2018 Salı, 08:42:58
Güncelleme: 08:44:40
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fatih Terim o isimlerin üstünü çizdi
1
6
Fatih Terim, 3-0'lık Akhisar yenilgisinin ardından "Bazı oyunculara verdiğimiz şansların biraz daha dikkatli kullanılmasına özen göstermek gerekiyor'' dedi. Fatih Terim'in isim vermediği ama performansını beğenmediği isimler şunlar:
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim o isimlerin üstünü çizdi
2
6
MARIANO: Linnes'in yerine tercih edilen Brezilyalı sağ bek, İmparator'u pişman etti. Maç içinde pozisyon hatalarından dolayı Mariano'ya kenardan kızan Fatih Terim, takım savunmasında daha disiplinli olduğu için artık Linnes'i oynatacak.
Fatih Terim o isimlerin üstünü çizdi
3
6
SİNAN GÜMÜŞ: Fatih Terim'in sezon başından bu yana ısrar ettiği Sinan Gümüş kredisini tüketti. Önde rakip savunmaya pres yapılmasını isteyen Terim'i hayal kırıklığına uğratan Sinan, hakeme yönelik itirazlarıyla da eleştiri aldı.
Fatih Terim o isimlerin üstünü çizdi
4
6
FERNANDO: Akhisar maçında rakip oyun kurarken geride beklenmesine çok sinirlenen Fatih Terim, faturayı Fernando'ya çıkardı. Ndiaye sarı kartlı olmasına rağmen Brezilyalı yıldız skor 1-0 iken oyundan alındı.
Fatih Terim o isimlerin üstünü çizdi
5
6
EMRE AKBABA: Trabzonspor maçında kırmızı kart gören ve üç maç ceza alan Belhanda'nın yokluğunda 10 numara pozisyonuna geçen yeni transfer Emre, Akhisar'da ayakta duramadı. Emre Akbaba, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi temposunu fizik olarak kaldıramadı.
Fatih Terim o isimlerin üstünü çizdi
6
6
GARRY RODRIGUES: Maçtan önce Fatih Terim'in ifade ettiği üzere takımın penaltıcısı Sinan Gümüş olarak belirlenmesine rağmen topu alan ve penaltıyı kaçıran Garry Rodrigues de eleştiri oklarını üzerine çekti. Terim döneminde büyük çıkış yakalayan Rodrigues'e bencil davranmaması için uyarı yapılacak.