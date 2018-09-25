Fatih Terim o isimlerin üstünü çizdi

GARRY RODRIGUES: Maçtan önce Fatih Terim'in ifade ettiği üzere takımın penaltıcısı Sinan Gümüş olarak belirlenmesine rağmen topu alan ve penaltıyı kaçıran Garry Rodrigues de eleştiri oklarını üzerine çekti. Terim döneminde büyük çıkış yakalayan Rodrigues'e bencil davranmaması için uyarı yapılacak.