Fatih Terim neşteri vuruyor! İşte yeni model Galatasaray
Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yoğun bir planlama gerçekleştiriliyor. Yaşanan maddi kriz sonrası yerli ve az maliyetli futbolculara yönelen sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, gelecek sezon yola devam edilmeyecek isimleri de bir bir belirliyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Sabah'ın haberine göre; Galatasaray'ın teknik ekibi scout ekibinden gelen önerileri de masaya yatırarak genç isimlere yatırım yapmak istiyor. Corona virüsü salgını gelişmeleri sekteye uğratırken, planların gerçekleşmesi için hem 60 milyon euroluk profesyonel futbolcu giderinin azaltılması hem de bazı oyuncu satışlarına ihtiyaç duyulacak.
Galatasaray'da kiralık oyunculardan ayrılması kesinleşen tek isim Florin Andone oldu. 3.2 milyon Euro'luk maliyeti ve performansı dikkate alınan Rumen forvet, yeni sezon planlamasında yer almıyor. Sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunmayan Andone ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray bu kararı hem Rumen forvete hem de bonservisine sahip kulübü Brighton'a bildirdi.