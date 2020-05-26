Fatih Terim neşteri vuruyor! İşte yeni model Galatasaray - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Mayıs 2020, Salı
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Fatih Terim neşteri vuruyor! İşte yeni model Galatasaray

Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yoğun bir planlama gerçekleştiriliyor. Yaşanan maddi kriz sonrası yerli ve az maliyetli futbolculara yönelen sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, gelecek sezon yola devam edilmeyecek isimleri de bir bir belirliyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

26 Mayıs 2020 Salı 19:22 Güncelleme: 26.05.2020 19:32
Fatih Terim neşteri vuruyor! İşte yeni model Galatasaray

Yeni sezonda yerli transfer operasyonunda Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt, Oğulcan Çağlayan, Semih Kaya ile görüşmelerde bulunduğu belirtilen sarı kırmızılılar; sağ bek, orta saha, kanat, forvet transferlerini düşünüyor.

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Fatih Terim neşteri vuruyor! İşte yeni model Galatasaray

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray'ın teknik ekibi scout ekibinden gelen önerileri de masaya yatırarak genç isimlere yatırım yapmak istiyor. Corona virüsü salgını gelişmeleri sekteye uğratırken, planların gerçekleşmesi için hem 60 milyon euroluk profesyonel futbolcu giderinin azaltılması hem de bazı oyuncu satışlarına ihtiyaç duyulacak.

Fatih Terim neşteri vuruyor! İşte yeni model Galatasaray

Sarı kırmızılılar sadece gönderilecek isimlerdeki operasyonla yaklaşık 150 milyon TL'lik maaş yükünden kurtulacak. İşte Galatasaray'ın nakite çevirebileceği opsiyonlar, ayrılması muhtemel isimler...

Fatih Terim neşteri vuruyor! İşte yeni model Galatasaray

Galatasaray'da kiralık oyunculardan ayrılması kesinleşen tek isim Florin Andone oldu. 3.2 milyon Euro'luk maliyeti ve performansı dikkate alınan Rumen forvet, yeni sezon planlamasında yer almıyor. Sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunmayan Andone ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray bu kararı hem Rumen forvete hem de bonservisine sahip kulübü Brighton'a bildirdi.

Fatih Terim neşteri vuruyor! İşte yeni model Galatasaray

İngiliz basını, oynayabileceği bir kulübe gitmek isteyen Andone'nin peşinde, İskoçya'nın dev kulüpleri Rangers ve Celtic'in olduğunu yazdı. Sakatlıklar nedeniyle Galatasaray'ın bir türlü yararlanamadığı Florin Andone 3 milyon 200 bin euroluk tablo çıkardı, yıllık 2.5 milyon euro kazandı.

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