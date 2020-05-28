Fatih Terim istedi Aslan oluyor! Atletico Madrid'den Galatasaray'a transfer - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Fatih Terim istedi Aslan oluyor! Atletico Madrid'den Galatasaray'a transfer

Fatih Terim istedi Aslan oluyor! Atletico Madrid'den Galatasaray'a transfer

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları kapsamında kolları sıvayan Galatasaray birçok ismi transfer listesine aldı. Sarı-kırmızılı kurmaylar, teknik direktör Fatih Terim'in özellikle kadrosunda görmek istediği Atletico Madrid'in yıldız futbolcusunu kadroya katarak büyük bir sükse yaratmayı amaçlıyor.
28 Mayıs 2020 Perşembe 14:34
Fatih Terim istedi Aslan oluyor! Atletico Madrid'den Galatasaray'a transfer

Galatasaray gelecek sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden çalışmalara başladı.

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Fatih Terim istedi Aslan oluyor! Atletico Madrid'den Galatasaray'a transfer

Sarı-kırmızılı ekip yoğun bir şekilde araştırmalarını sürdürürken Fatih Terim'in de istediği futbolcuları gündemine almaya başladı.

Fatih Terim istedi Aslan oluyor! Atletico Madrid'den Galatasaray'a transfer

Fatih Terim'in daha genç ve dinamik bir kadro oluşturmak istediği ve yönetime istediği futbolcuların listesini verdiği ifade edildi.

Fatih Terim istedi Aslan oluyor! Atletico Madrid'den Galatasaray'a transfer

Deneyimli teknik adam sezon sonu sözleşmesi biten futbolcuların yerine daha genç isimleri transfer etmek için çalışmalara resmen başladı.

Fatih Terim istedi Aslan oluyor! Atletico Madrid'den Galatasaray'a transfer

Galatasaray'da sezon sonu birçok oyuncunun sözleşmesi bitiyor. Corona virüsü sonrası oluşan maddi zorluklar nedeniyle bütçede azalmaya gidecek sarı kırmızılı takımda yeni sezonun ilk yabancı transferi de bitmek üzere.

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