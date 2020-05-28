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Fatih Terim istedi Aslan oluyor! Atletico Madrid'den Galatasaray'a transfer
Önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları kapsamında kolları sıvayan Galatasaray birçok ismi transfer listesine aldı. Sarı-kırmızılı kurmaylar, teknik direktör Fatih Terim'in özellikle kadrosunda görmek istediği Atletico Madrid'in yıldız futbolcusunu kadroya katarak büyük bir sükse yaratmayı amaçlıyor.
28 Mayıs 2020 Perşembe 14:34
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Galatasaray gelecek sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden çalışmalara başladı.
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Sarı-kırmızılı ekip yoğun bir şekilde araştırmalarını sürdürürken Fatih Terim'in de istediği futbolcuları gündemine almaya başladı.
Fatih Terim'in daha genç ve dinamik bir kadro oluşturmak istediği ve yönetime istediği futbolcuların listesini verdiği ifade edildi.
Deneyimli teknik adam sezon sonu sözleşmesi biten futbolcuların yerine daha genç isimleri transfer etmek için çalışmalara resmen başladı.
Galatasaray'da sezon sonu birçok oyuncunun sözleşmesi bitiyor. Corona virüsü sonrası oluşan maddi zorluklar nedeniyle bütçede azalmaya gidecek sarı kırmızılı takımda yeni sezonun ilk yabancı transferi de bitmek üzere.