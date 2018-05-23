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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Fatih Terim: "Hayal edilen teklifler aldım!"

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    Fatih Terim: "Hayal edilen teklifler aldım!"

    "SADECE BİREYSEL YETENEK YETERLİ DEĞİL"
    "Ben sadece kazanmakla ilgilenmiyorum. Futbol eğlence için oynanan bir oyun. Maç izlerken, sen de oynanan oyundan zevk almalısın. İlk günden bu yana buna öncelik verdim. Evimizdeki maçlarda, deplasmandaki maçlarda, Avrupa maçlarında durum bu. Oyuncularımın performansından zevk almaları gerektiğini söylemeye çalışıyorum. Kazanmak önemli ancak kazandığımızda da, kaybettiğimizde de taraftarlarımızın gurur duyacağı bir grup oyuncu görmeleri gerekiyor. Bir başka deyişle, takımlarının savaşçı ruhu ile gururlanmalılar. Bir asırdan fazla tarihi olan bir kulübün oyuncuları, bu formayı kulübün tarihini, tecrübelerini ve değerlerini dikkate alarak taşımalı. Oyuncularımın sadece bireysel yeteneklerini sahaya yansıtması yeterli değil. Her durumda onlara temsil ettikleri değerin farkında olmaları gerektiğini anlatıyorum. Bu benim için ve Galatasaray taraftarı için önemli."
    Fatih Terim: "Hayal edilen teklifler aldım!"

    "APTALCA BİR DÜŞÜNCE VAR"
    "Bugün futbol oynayacak olsanız, yine o dönemdeki takımda mı olmak isterdiniz, yoksa bugünün bir takımında mı olmak isterdiniz?" şeklindeki soruya Terim, "Bu zor bir soru. Her dönemin kendi karakteristiği var. Hayatta hiçbir şeyden pişman olmayan biri olarak, futbolu bıraktıktan sonra kendi kendime ,"Keşke şöyle olsaydı" dediğim bir an olmadı. Ve şu ana göre çok genç bir yaşta, 31 yaşında emekli olmuştum. 16 yaşında profesyonel oldum ve 17 yaşında gol kralı oldum. Adana Demirspor'da kaptanlığa yükseldim, 20 yaşında Galatasaray'a geldim. 23 yaşında Galatasaray'da ve Milli Takım'da kaptanlığa yükseldim. Bu kadar erken başlayıp, bu kadar etkili olunca, "Sen hala oynuyor musun?" şeklinde sorular duyuyorsun. "30 yaşındayım ve hala mı diyorlar" diye sormaya başlıyorsun. Geçmişte yaklaşım böyleydi, anlayış şimdi değişti. Şu anda 30 yaşında bir oyuncunun yıllar boyunca oynayacağı düşünülüyor. Bir de, 'Hala iyi durumdayken emekli olmalı' diye aptalca bir düşünce var. İyiyse neden emekli olsun? 'Zirvedeyken emekli olsun'... Niye zirvedeyken emekli olsun. Bu saçma bir yaklaşım." (Akşam)

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