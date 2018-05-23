Fatih Terim: "Hayal edilen teklifler aldım!"

"APTALCA BİR DÜŞÜNCE VAR"

"Bugün futbol oynayacak olsanız, yine o dönemdeki takımda mı olmak isterdiniz, yoksa bugünün bir takımında mı olmak isterdiniz?" şeklindeki soruya Terim, "Bu zor bir soru. Her dönemin kendi karakteristiği var. Hayatta hiçbir şeyden pişman olmayan biri olarak, futbolu bıraktıktan sonra kendi kendime ,"Keşke şöyle olsaydı" dediğim bir an olmadı. Ve şu ana göre çok genç bir yaşta, 31 yaşında emekli olmuştum. 16 yaşında profesyonel oldum ve 17 yaşında gol kralı oldum. Adana Demirspor'da kaptanlığa yükseldim, 20 yaşında Galatasaray'a geldim. 23 yaşında Galatasaray'da ve Milli Takım'da kaptanlığa yükseldim. Bu kadar erken başlayıp, bu kadar etkili olunca, "Sen hala oynuyor musun?" şeklinde sorular duyuyorsun. "30 yaşındayım ve hala mı diyorlar" diye sormaya başlıyorsun. Geçmişte yaklaşım böyleydi, anlayış şimdi değişti. Şu anda 30 yaşında bir oyuncunun yıllar boyunca oynayacağı düşünülüyor. Bir de, 'Hala iyi durumdayken emekli olmalı' diye aptalca bir düşünce var. İyiyse neden emekli olsun? 'Zirvedeyken emekli olsun'... Niye zirvedeyken emekli olsun. Bu saçma bir yaklaşım." (Akşam)