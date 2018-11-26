Fatih Terim Galatasarayın Lokomotiv Moskova 11ini belirledi! - Galeri - Fotomaç
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    Fatih Terim Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova 11'ini belirledi!

    Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki dördüncü maçında Rusya deplasmanında Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. Temsilcimiz grubun ilk maçında rakibini Garry Rodrigues, Eren Derdiyok ve Selçuk İnan'ın golleriyle 3-0'lık skorla geçmişti.

    26 Kasım 2018 Pazartesi, 09:51:41 Güncelleme: 10:00:40
    Fatih Terim Galatasarayın Lokomotiv Moskova 11ini belirledi!

    Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, deplasmanda Lokomotiv Moskova karşısında sahaya çıkacak.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fatih Terim Galatasarayın Lokomotiv Moskova 11ini belirledi!

    Maç öncesi Fatih Terim, kadrosunu yavaş yavaş belirlemeye başladı. Belhanda ve Emre Akbaba'nın sakatlığında Terim, farklı bir orta saha kurgusuyla sahada olacak.

    Fatih Terim Galatasarayın Lokomotiv Moskova 11ini belirledi!

    İşte Lokomotiv Moskova maçında Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

    Fatih Terim Galatasarayın Lokomotiv Moskova 11ini belirledi!

    Muslera

    Fatih Terim Galatasarayın Lokomotiv Moskova 11ini belirledi!

    Linnes

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