Fatih Terim Galatasarayın Lokomotiv Moskova 11ini belirledi!

Fatih Terim Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova 11'ini belirledi!
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki dördüncü maçında Rusya deplasmanında Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. Temsilcimiz grubun ilk maçında rakibini Garry Rodrigues, Eren Derdiyok ve Selçuk İnan'ın golleriyle 3-0'lık skorla geçmişti.
26 Kasım 2018 Pazartesi, 09:51:41
Güncelleme: 10:00:40
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Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, deplasmanda Lokomotiv Moskova karşısında sahaya çıkacak.
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Maç öncesi Fatih Terim, kadrosunu yavaş yavaş belirlemeye başladı. Belhanda ve Emre Akbaba'nın sakatlığında Terim, farklı bir orta saha kurgusuyla sahada olacak.
İşte Lokomotiv Moskova maçında Galatasaray'ın muhtemel 11'i...